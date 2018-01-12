微软：Windows 10创意者更新秋季版已向所有兼容设备推送

IT之家1月12日消息 据外媒Windows Central报道，今天，微软宣布，Windows 10创意者更新秋季版已向所有兼容设备推送。这意味着还没有收到Windows 10创意者更新秋季版推送的所有兼容设备此时都能通过Windows Update升级到Windows 10创意者更新秋季版。

▲图片来源：Windows Central

微软声称，创意者更新秋季版是Windows 10有史以来升级速度最快的版本，截至目前，该版本Windows 10已在超过1亿台设备上运行。

微软还称：

当新的更新发布之后，我们需要根据设备特征以及与合作伙伴所做的测试来针对一系列我们认为具有最佳更新体验的设备进行定位，然后，我们会监控有关应用程序和设备兼容性的反馈，并在必要时进行调整。在问题出现时积极倾听和回应问题，有助于我们自信地将新的更新的发布范围扩展到其他设备，同时保证高质量体验。

至此，Windows 10创意者更新秋季版的分批推送已经全部完成，微软已经将主要精力集中在下一个版本的Windows 10，即Redstone 4的开发上。RS4的正式版预计将于2018年4月发布，不过在这之前，你可以在设置-更新和安全-Windows预览体验计划中申请提前体验预览版。

消息来源：Windows Central