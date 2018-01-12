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Windows手机全球市场份额大幅缩水，中国却逆势增长

2018-1-12 8:31:08来源：IT之家作者：小侃责编：小侃评论：

IT之家1月12日消息 Windows手机当下的处境只能用“尴尬”两个字来形容，基本上处于“爹不亲娘不爱”的境地。目前，微软已经基本确认放弃Windows手机平台，而Windows手机应用的开发也早已处于停滞状态。不客气的说，Windows手机的消亡或许只是时间问题。

据市场调研机构Kantar发布的最新报告，在截止2017年11月的三个月时间里，Windows手机在全球各地的市场份额大幅度缩水，基本上都在1%以下。在很多国家，Windows手机的市场份额甚至已经可以忽略不计。

从Kantar给出的数据可以看到，目前在西班牙、日本等地，Windows手机的市场份额已经约等于0，而在德国、英国、法国、美国、澳大利亚等地，Windows手机的市场份额也仅为0.5%左右。

当然，也有Windows手机市场份额相对较高的国家，比如意大利，Windows手机的市场份额为1.9%，但是相比于去年同期的4%，下降幅度超过50%。

不过，神奇的是，在全球Windows手机市场份额都急剧下降的背景之下，中国的Windows手机市场份额竟然不降反增，从去年同期的0.1%增长到了现在的0.2%，整整翻了一倍！另外，还有一点比较有趣的是，当Android系统在全球各地都取得市场份额增长的时候，中国的Android系统市场份额反而下降了4.6%，目前为75.5%。相比之下，iOS系统的市场份额从19.7%增长到了24.3%。

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关键词：Windows手机Windows PhoneWP

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