CES 2018 Windows10设备五大趋势观察：给予消费者全新的价值

微软Windows业务主管特里·梅尔森今天在博客上发表文章，对CES 2018展会上厂商发布的众多Windows 10设备进行了评价，同时表达了自己对于未来Windows 10设备的向往。IT之家对该博文进行编译和酌情修改。

微软十分激动能与出色的合作伙伴一起在CES开启新的一年，同时全世界热爱消费类科技的人也都聚集在此。当我踱来四处与合作伙伴见面，我惊叹于Windows生态系统中的诸多创新，及在2018 年和未来将激发创造力、予力全新工作文化的趋势。

从大气高端到实惠精美的设备

PC越来越多地成为一种生活方式。人们想要拥有精美并且性能强劲的设备以匹配他们的风格。Surface Laptop 就是一个很好的例子，它将性能、多功能性与超过14 小时的电池续航时间融入到时尚的设计中。

▲Surface Laptop提供四种配色

在本周的CES 上，微软和他们的合作伙伴宣布了从高端到实惠的各种Windows 10设备。微软表示没有哪个生态系统能比Windows 提供的更多选择。

本周在CES 上推出的全新Windows PC 包括：

▲宏碁Swift 7

厚度仅有8.98 毫米的全新宏碁Swift 7 专为移动便携设计，采用超轻薄设计、全天电池续航时间以及专属可信的4G LTE 连接。宏碁Swift 7 配备内置指纹识别支持Windows Hello 解锁。宏碁Swift 7 起售价为1699 美元。

▲华硕Zenbook 13

华硕Zenbook 13 UX331UAL异常轻薄，仅重985 克，配有全金属底座和可支持15 小时的全天候续航，售价为999 美元。

▲戴尔XPS 15

戴尔XPS 15 二合一笔记本电脑惊艳的下一代微边框4K 超高清屏幕，具有生动的画面颜色和电影般的沉浸体验，纤薄设计的机身也仅有16 毫米。戴尔XPS 15 还安装了远场麦克风，让消费者即使在房间的另一边也能够与微软小娜进行隔空对话。XPS 15二合一笔记本电脑起价为1299.99 美元。

▲惠普Spectre x360 15

惠普Spectre x360 15 寸是一款起价为1369 美元的非凡设备，它提供了优雅的可调节设计和4K 屏幕，快速的处理能力得益于第八代英特尔酷睿 i7 处理器或四核第八代英特尔酷睿处理器，强大的显卡让用户可能轻松地进行创作、编辑和流媒体内容制作，同时还提供了长达13.5 小时的电池续航能力。

▲联想 ThinkPad L580系列

联想ThinkPad L580系列具有轻薄的外形，搭载第八代英特尔酷睿处理器，可选的AMD独立显卡。联想ThinkPad L系列电脑价格范围为449 美元到779 美元。

▲三星Notebook 7 Spin（2018）

三星Notebook 7 Spin (2018) 拥有可360 度翻转的触控屏幕，支持Active-Pen（触控笔需单独购买）实现Windows 墨迹书写功能，并配合Windows Hello 功能提供安全的指纹识别登陆。三星将于2018年第一季度公布三星 Notebook 7 Spin (2018)的价格和上市时间。

2. Always Connected PC（始终连接的PC）一个全新的类别，提供至少20天的待机能耗

在 2017年12月，微软与硬件合作伙伴惠普和华硕向全世界展示了第一批搭载高通骁龙芯片、运行Windows 10 系统，且具有完整功能的Always Connected PC（始终连接的PC）。这些搭载高通芯片的设备提供了迅捷的响应，支持LTE 与WiFi 连接的无缝切换，并提供长达20 天的待机时长，获得始终连接的非凡体验。

不仅如此，在去年12 月微软还向商业客户推出了Surface Pro with LTE Advanced。Surface Pro with LTE Advanced提供了无缝连接性以及无与伦比的多功能性和强大性能。

▲针对商用客户的Surface Pro with LTE Advanced

在本周的CES 上，联想宣布推出二合一可拆卸设备Miix 630，为用户提供兼具笔记本电脑的性能和生产力以及如智能手机般长时间在线、始终连接的移动性。它采用轻薄的无风扇设计，可提供长达20 小时的电池续航时间，并且内置支持Windows Hello 的红外摄像头。

▲联想Miix 630

惠普也宣布了运行在英特尔芯片上的Always Connected PC 惠普 ENVY x2。

▲惠普ENVY x2

全新的惠普 ENVY x2 专为长时间在线、随时准备工作体验而设计。轻薄、耐用的设备提供了移动设备的灵活性，通过即开即用体验、可选的4G LTE 及Windows Ink 支持的精美触控屏让设备处于时刻连接的状态。

随着搭载高通处理器的笔记本面世，X86与ARM之间的间隔越来越小，未来的笔记本市场，X86处理器将不再是一统天下的局面。

3. 更多新一代PC和设备搭载语音功能

微软将Windows 10打造为先进的Windows平台，提供包括语音在内的自然的输入方式。从Windows Hello面部识别到微软小娜语音输入，微软的使用体验更加个性化且更加安全。

全新发布的十几台Windows 10 PC 配备了远场麦克风。你可以让PC 上的微软小娜帮你查询游戏分数、天气或者听消息提醒。戴尔和华硕近期发布的设备充分展现了远场功能，未来将有更多设备加入其中。微软小娜现已应用在Harmon Kardon Invoke 语音唤醒音箱。

为提供先进的体验，微软不仅在微软小娜与设备的深度结合方面持续投入，而且Windows 也为合作伙伴提供强大的平台，从而提供更多语音功能。

本周，包括宏碁、华硕、惠普和联想在内的硬件制造商宣布，2018 年亚马逊Alexa 语音助手将通过一款软件应用登陆部分Windows 10 PC。

最后，微软的合作伙伴江森自控和科勒推出了基于Windows和Azure平台的新款智能家居设备：

▲江森自控的GLAS 智能恒温器搭载微软小娜

4.混合现实（mixed reality）

来自宏碁、华硕、戴尔、惠普、联想以及三星的Windows Mixed Reality（Windows混合现实）头戴显示设备

去年微软的合作伙伴宏碁、戴尔、惠普、联想和三星相继推出了它们的Windows Mixed Reality头戴显示设备。凭借许多十分受欢迎的VR游戏和应用，和包括超过2,000多款VR游戏的Steam 平台，为消费者们带来高度沉浸式的虚拟现实体验。

5.带来更多沉浸式和社交体验的游戏PC

得益于虚拟现实的创新、如《绝地求生》这样令人难以置信的多人游戏、令人激动的电竞赛事和像 Mixer这样的游戏直播服务，PC游戏正在蓬勃发展。微软也持续见证着不同合作伙伴在 PC游戏体验上的创新。

本周，华硕发布了ASUS玩家国度（ROG）G703笔记本。这款游戏本配备一块17.3英寸超灵敏IPS显示屏，并采用英伟达G-SYNC技术，其刷新率可达144Hz。作为一款Windows混合现实超级PC，这款笔记本能够通过相适配的头戴显示设备带来Windows Mixed Reality体验。同时，它至多能支持八个Xbox One手柄，而无须多个适配器。

▲ASUS玩家国度（ROG）G703

在不断推动游戏显示技术边界的同时，英伟达携手硬件合作伙伴宏碁、华硕和惠普，刚刚发布了Big Format Gaming Displays显示器。BFGD 是定位高端、65英寸、4K、120Hz HDR 的显示器，搭载英伟达G-Sync 技术和集成了被称之为“超流畅”游戏的英伟达SHIELD机顶盒。

由于这些创新，去年 Windows 10 PC游戏增长了 500%，以及 Windows 10设备上将近 2亿的月活跃用户也是意料之中。

这仅仅是个开始微软所分享的只是Windows设备生态诸多可能性中的一部分。对全新类别、新一代设备的全新体验、创新和生态系统合作的不懈追求，将不止步于CES。