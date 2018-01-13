Intel处理器再曝漏洞，黑客可完全控制笔记本电脑

IT之家1月13日消息 被曝出严重的Meltdown和Spectre漏洞之后，近日英特尔处理器又被发现存在新的漏洞，该漏洞存在于主动管理技术（Active Management Technology，AMT）中，可让黑客完全控制用户的笔记本电脑。

该漏洞专门针对笔记本电脑，尤其是那些搭载英特尔企业级vPro处理器的产品，黑客可利用AMT提供的远程访问监控和维护工具来全面控制机器。攻击相对容易实施，也不受任何BIOS或BitLocker密码、TPM引脚或登录凭证的阻碍。

为了实施攻击，黑客需要拿到用户的笔记本电脑，之后通过重新启动机器并进入启动菜单，无需要使用BIOS密码就能执行攻击，因为黑客可以使用英特尔管理引擎BIOS扩展（MEBx），该功能可以允许攻击者使用默认的简单“admin”登录名登录。

根据F-Security研究人员Harry Sintonen的说法，攻击者可以通过“更改默认密码，启用远程访问并将AMT的用户选择加入‘无’来有效地破坏机器。他还表示：“现在攻击者可以远程访问系统，只要他们能够将自己插入与受害者相同的网段（启用无线访问需要一些额外的步骤）”。

由于攻击的目标是笔记本电脑，因为它们本身是可以移动的，因此被黑客拿到也并非难事，更重要的是，攻击过程仅需要一分钟就可完成，这意味着用户短暂的分心就可能足以让别人篡改笔记本电脑。

截至目前，减轻危险的唯一方法是将AMT密码从默认的“admin”设置更改为其它密码，或者完全禁用该功能。