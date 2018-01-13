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诺基亚Lumia 830成功运行Windows 10 ARM版系统

2018-1-13 22:50:52来源：IT之家作者：仲平责编：仲平评论：

IT之家1月13日消息 Lumia手机破解工具Windows Phone Internals在本周更新了v2.3版本，该工具可以让普通用户轻松破解Lumia系列手机，绕过Lumia手机上的SecureBoot模块加载引导程序。

几个小时之前，Windows Phone黑客Gustave M在社交媒体上宣布其成功在Lumia 830手机上运行Windows 10 ARM32版操作系统，受到该工具支持的大部分Lumia机型未来也有望刷上该系统。

微软最近与高通合作开发Windows 10 ARM项目，在此前不少用户都认为该系统有望在手机当中出现，但乔北峰已经证实，Windows 10 ARM的完整版本将不会出现在Windows手机上。

乔北峰认为，Windows 10 ARM版是为了提供全时在线的体验而生，设备突出特性是超长的续航，该体验依附于PC而生而并不是针对手机，在手机上，乔北峰称微软“已经有Windows 10 Mobile操作系统”。

在WP系统名存实亡后，这款名为Windows Phone Internals的工具近乎完美的破解了Windows Phone手机硬件，允许用户进入大容量存储模式以及安装自定义操作系统，由于微软已经证实Windows 10 Mobile死亡并且不会获得任何新功能，或许这款工具未来能为原本搭载Windows系统的手机带来另类玩法。

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关键词：微软LumiaWindows 10

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