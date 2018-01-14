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NPD：去年12月份，微软Xbox One销量超过索尼PS4

2018-1-14 19:47:19来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家1月14日消息 微软Xbox One X强大性能主机在去年11月份的正式上市，吸引了世界上众多玩家的关注，与此同时普通版的Xbox One S在圣诞季也推出折扣优惠，很多人好奇在这种情况下，Xbox One的销量能否超过索尼PS4呢？

尽管PS4家族在总体销量上已经远远超过Xbox One，不过自2016年Xbox One S推出之后，Xbox One的销量有连续几个月超过PS4的情况，但微软方面也不再公布具体的销量。现在根据Xbox人员Aaron Greenberg消息，在2017年的圣诞假期的12月份，是有史以来Xbox One销量最高的12月份，Xbox One销量超过了PS4。

这可能会超出人们的意料，不过该数据实际上来自NPD Group统计机构，追踪了美国地区的主机销售情况，另外数据还指出，任天堂Switch的销量超过了Xbox One、PS4。

从总体结果来看，Xbox One X高达500美元的售价并未影响到Xbox One系列主机的销售，作为目前世界上性能最强大的游戏主机，Xbox One X每每在放出货很短的时间内就会被抢购一空。

《绝地求生》主机版登陆Xbox One也造成了不错的购买吸引力，近期微软宣布Xbox One平台上的吃鸡玩家已经超过了300万，《绝地求生》Xbox预览版的上线时间是去年的12月12日，截至到目前已经过去1个月的时间。

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关键词：Xbox One XPS4微软索尼

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