用Xbox One吃鸡绝对没有外挂！但你要付出其他代价

和很多人一样，《绝地求生：大逃杀》也是我2017年游玩时间最长的游戏。但是随着开挂现象变得越来越猖獗，这款游戏也给我带来了越来越沉重的负面情绪。要知道，好好玩儿一局吃鸡所需要消耗的时间成本，动辄就是《守望先锋》或者《使命召唤》的两三倍。勤勤恳恳花了二十多分钟搜集物资，到头来竟然给开挂的人送了快递——这样的体验简直让我抓狂。因此，当微软宣布要推出Xbox One版《绝地求生》时，我一度非常期待。

然而当我喜笑颜开地进入这片绝对不可能有外挂的“吃鸡净土”时，却发现现实状况并不尽如人意。诚然，外挂现象完全消失了——但我却需要在其他体验上付出更多的代价。至少，当前版本是这样。

首先，你可能得买个主机专用加速器

第一次进入Xbox One版《绝地求生》时，我的表情是一脸懵逼的。游戏主菜单中的所有文字信息一直都无法被显示出来。情急之下，我像无头苍蝇一样胡乱敲打了一通手柄，没想到居然还歪打正着地匹配进了一场战局。

不过，接下来的情景让我更加尴尬了。一方面，游戏中的装备名称、物品图标、地图标注等关键信息同样无法显示；另一方面，网络延迟也严重到了基本上不能玩儿的地步，几乎所有人都在莫名其妙地抽搐和瞬移……

主菜单的文字信息一直显示不出来

我不知道类似的网络问题在国内是否普遍，但是我们在换了一个网络环境进行测试后依然遇到了同样的问题。需要注意的是，PS4、Xbox One和NS上的其他游戏都能用我们的网络正常联机。这让我非常沮丧，因为我不但要忍受和Steam版同样糟糕的网络状态，而且还无法像PC那样方便地开加速器！

使用加速器后，信息终于可以正常显示了

消失的文字和图标很快就显示了出来，亚洲服的网络连接状况也变得如丝般顺滑。唯一比较尴尬的是，目前Xbox One版《绝地求生》的亚洲服玩家似乎非常少，匹配等待的时间动辄就长达三五分钟。美服倒是能够比较容易地匹配够人，但是即便是在加速器的加持下，依然存在比较明显的延迟问题。

接下来，你需要重新熟悉游戏节奏

《绝地求生》并不是一款深耕主机平台的游戏，对手柄控制方案的优化非常有限。其射击手感和《使命召唤》、《战地》、《光环》等专业射击游戏之间的差距更是有着天壤之别。再加上它没有采用任何辅助瞄准方案，射击操作也显得相对繁琐。从这个意义上来说，就算是常年使用手柄玩射击游戏的玩家，或多或少也得经历一个重新适应的过程；而不是特别习惯手柄操作逻辑的人，恐怕更是会在拼枪阶段处于明显劣势。

用手柄射击或多或少都比键鼠麻烦一些

值得注意的是，射击只是《绝地求生》诸多体验环节中的一环，它还大量涉及地图探索、战术制定和物资管理。为此Xbox One版游戏大幅调整了UI界面，并尽可能地让它方便手柄操作。例如，枪械配件槽的位置在Xbox One上变成了并列排布，不但看起来更加整齐，而且还能让你在安装整理配件时，更加方便地用摇杆选中指定位置。但即便如此，不论是捡东西、拼装配件、使用物品，还是查看并标注地图，依然远比PC版繁琐。考虑到这些问题是所有Xbox One玩家都会面临的，至少在公平性上不会存在任何纰漏。可是如果你是刚从PC平台转移过来的吃鸡老手——那么你可能得想办法逼迫自己去习惯主机上更加迟缓的游戏节奏了。

武器配件槽被工整地并排放在了一起

Xbox One版的地图查看界面

游戏内置语音则是利用Xbox One的群组聊天功能实现的。你只需用USB外接一个话筒，或者直接把自带麦克风的耳机插入手柄上的3.5毫米孔，即可与频道里的小队成员通话。和Steam版完全公放的语音功能不同，Xbox One版的聊天内容只有群组内的人才能听到，这也在很大程度上确保了私密性。不过话又说回来，假如在随机匹配的队伍中，有人不愿意加入语音频道，那么你恐怕就连单方面的语音指令都无法传达出去……

依然处于测试阶段

和Steam版相比，当前Xbox One上的《绝地求生》版本特性略诡异。一方面，它已经具备了PC正式版的部分特性，比如爬墙、翻窗；但是另一方面，它目前依然没有沙漠地图，没有PC1.0版新增的枪械和载具，也没有死亡回放功能。根据开发者的声明，当下的Xbox One版吃鸡依然处于测试版阶段。

当前版本只有荒岛地图

与尚不完善的功能和特性相比，当下Xbox One版最迫在眉睫的问题依然是优化。从本次测试的情况来看，即便是Xbox One X都很难达到30帧。在跳伞或者快速飙车的时候，甚至还会卡成“幻灯片”。而不稳定的帧率也让我玩起来非常疲惫，连续游玩一个小时后，我已经头晕目眩。值得注意的是，这种状况已经是通过最近发布的大补丁大幅优化了帧率后的结果——在此之前，就算是在结构比较简单的室内场景，也无法流畅地运行。至于硬件配置更差的老版Xbox One和Xbox One S，更是处于基本上没法正常玩儿的状态。

画质方面，虽然开发者承诺过未来会为X1X添加4K高清材质包。画面整体观感大致相当于PC版在相同分辨率下开中等特效的效果。考虑到当下就连1080P的优化状况都已经捉襟见肘，4K优化恐怕还得多等等了。

不过话又说回来，任何游戏在开发完成之前都会遇到各种各样的难题，即便是PC版的《绝地求生》，在抢先体验版刚上线的那一阵也远远谈不上完善。优化和完备程度方面的问题在未来肯定会逐步解决。因此不妨多给Xbox One版的《绝地求生》一些耐心，毕竟一个完全没有外挂的联网环境，是PC版不论怎么优化都不可能营造出来的。