IT之家学院：禁用Windows 10 RS4的时间线功能

从Insider Preview Build 17063开始，微软为Windows 10 RS4加入了时间线功能。简单地讲，这个功能允许用户查看自己的活动历史，并且快速地返回到以前的任务。

正在使用Windows 10 RS4预览版的同学可能发现，旧版Windows 10的任务视图功能已经消失，并以时间线取代。你可以通过你的微软帐户在你所有的设备之间同步时间线，但是如果你不习惯时间线的操作逻辑（当然你要学着习惯），或者你正在使用本地帐户，传统的任务视图对你来说更合适，那么在这篇教程中，IT之家极客学院将教大家如何禁用Windows 10 RS4中的时间线功能。

要禁用时间线功能，这里有两种方法，分别是通过编辑组策略来实现和通过修改注册表来实现，下面我们来一一列举。

通过编辑组策略来禁用时间线功能

如果你的计算机运行的系统是Windows 10专业版/企业版/教育版，那么你可以通过编辑组策略来禁用系统的时间线功能。在这一小节中，我们提到的方法适用于Windows 10专业版/企业版/教育版。

在微软小娜中搜索并运行“gpedit”（不包含引号）。

通过窗口左侧的树状列表定位到以下目录：

\计算机配置\管理模板\系统\OS策略\

展开以上目录后，将你的目光移向窗口右侧，在这里，你将看到“启用活动源”项。

双击此项，你将看到窗口如下：

选中窗口上部靠左位置的“已禁用”字样前的Checkbox，点击窗口右下角的“确定”按钮，然后关闭窗口，关闭组策略编辑器，重启计算机。

计算机重启完成后，Windows 10 RS4中的时间线功能即被成功禁用了。

通过修改注册表来禁用时间线功能

如果你的计算机运行的系统是Windows 10家庭版，那么组策略编辑器将不可用。在这一小节中，我们提到的方法除了适用于Windows 10专业版/企业版/教育版外，还适用于Windows 10家庭版。

在微软小娜中搜索并运行“regedit”（不包含引号）。

定位到以下目录：

\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\System\

定位到以上目录后，将鼠标光标移至窗口右侧的空白区域，单击右键，选择新建-DWORD（32位）值，并将此值命名为：

EnableActivityFeed

双击我们刚刚新建的名为EnableActivityFeed的值，将弹出的窗口中其数值数据设置为0，然后点击对话框右下角的“确定”按钮。

关闭注册表编辑器后重启计算机，计算机重启完成后，Windows 10中的时间线功能即被成功禁用了。

如何恢复Windows 10 RS4中的时间线功能

要恢复Windows 10 RS4中的时间线功能十分简单，我们只需反向操作即可。

如果你是通过编辑组策略来禁用Windows 10 RS4中的时间线功能的，那么要恢复此功能，你只需打开组策略编辑器，定位到以下目录：

\计算机配置\管理模板\系统\OS策略\

将该目录中的“启用活动源”项设置为“未配置”。

如果你是通过修改注册表来禁用Windows 10 RS4的时间线功能的，那么要恢复此功能，你只需打开注册表编辑器，定位到以下目录：

\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\System\

找到以下键值：

EnableActivityFeed

并将该键值的数值数据设置为1。

好的，以上就是本期IT之家极客学院的全部内容，开开心心地玩儿去吧~