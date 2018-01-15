这界面简直脱胎换骨！腾讯QQ PC版9.0新版体验

QQ8.0系列已经两年多了，在2018年，腾讯终于将QQ升级到了9.0版，新版QQ有何新变化？赶紧一起来看看！

登录界面动一动，调皮企鹅眨眼睛

新版QQ最显著的变化是外观，整个界面非常炫酷。在登录界面有了新的变化，最突出的就是将头像放到了较为正中的位置，并且在开启时头像会向上移动一点距离。

还有的变化就是帐号密码不再使用输入框形式而是直接的输入条，注册帐号移到了左下角。点击登录按钮后，登录界面有个向右缩起的动画，然后主界面则有一个向右展开的动画，比较的酷炫。

▲新版QQ（9.0）登录界面

▲旧版QQ（8.9）登录界面

由于版权关系，新版QQ依旧需要用户手动下载FLASH插件。新版QQ依旧有勋章墙，依旧有那自启动的删不掉的“腾讯安全服务”服务项。

▲依旧需要手动下载

▲勋章墙

▲服务项

主界面细节变化真不少，个性皮肤上线

新版QQ的主界面有不少的细节变化，咱从上往下看。

首先是新版QQ将QQ空间及QQ邮箱的入口放到了最上方。

接着就是移除了在用户签名下方的几个按钮。

然后就是将功能选项栏缩减，新版精简为了“消息”、“联系人”、“空间”，对比旧版精简掉了“群聊”和“花样直播（隐藏折叠起来了）”。要找群则要到联系人的下一级菜单里分类查找了。

最下边一栏有“游戏中心”、“QQ游戏”、“花样直播”、“腾讯视频”、“QQ音乐”、“腾讯电脑管家”的入口，当然用户可以自行删减增加。

整体界面变瘦。

▲新旧版主界面对比

▲联系人二级分类选项

此外，新版QQ上线了“个性皮肤”功能，不过小编眼拙，没看出跟之前的皮肤有啥不一样。同样是整套皮肤的应用，包含了主界面与对话框。

▲新版QQ的个性装扮

▲新个性化皮肤欣赏

▲新个性化皮肤欣赏

精简对话框，隐藏不常用按钮

新版QQ的对话框也进行了扁平化，并且将一些不常用的按钮进行了隐藏，好友昵称改到了第一栏中间位置，右键菜单支持了亚克力半透明效果。

▲新旧版QQ对话框对比

▲亚克力效果

总结

QQ 9.0的口号是“从心出发趣无止境”，新版对界面全新改版，使得界面风格更具现代化，更贴近Windows 10，在功能上，QQ 9.0却没给用户带来多大的惊喜，没看到有趣的地方。

据说新版还增加了QQ看点内容(个性化阅读)、腾讯视频推荐、识好友功能，小编找了半天没找到对应的功能入口。