最新截图显示：微软将把Cortana按钮移至Windows 10操作中心

IT之家1月16日消息 据外媒Windows Central报道，微软正在Windows 10的任务栏上为Cortana找一个新家。

据消息人士透露，微软正计划对Windows 10的Cortana体验进行重大改革，我们已经知道微软正在为Cortana建立一个基于实时聊天的用户界面，而现在，我们又听到更多关于微软在这个领域的计划。据报道，一些重大的变化即将到来，包括将Cortana从Windows 10的搜索栏移出并将其安置在操作中心。

▲图片来源：Windows Central

在如今版本的Windows 10中，Cortana正越来越多地肩负弹出通知的使命，所以从用户体验的角度来看，将Cortana移至操作中心是有道理的。这一举措也与我们上面所提到的基于实时聊天的用户界面密切相关，它将文本对话交互模式的优先级靠前，而不是鼓励用户采用声音交互。人们不喜欢和他们的电脑交谈，而微软知道这一点。

消息来源显示，Cortana和操作中心的组合将允许用户在Cortana的卡片和通知之间进行过滤和查看，Cortana的新的基于实时聊天的用户界面也将出现在操作中心。

同时外媒也被告知，微软正在更新操作中心的设计，以更好地适应Cortana的功能和新的基于实时聊天的用户界面。当然，用户仍然可以使用语音命令与Cortana进行交互，“Hey Cortana”功能也将得到保留

事实上，微软已经迈出了将Cortana移至操作中心的第一步。在最新的Windows 10 Redstone 4 Insider Preview版本中，Cortana的功能已经发生了变化，Cortana的主动内容将出现在操作中心，而不是Windows搜索中的Cortana主区域，这只是微软正在做的事情的开始。

值得注意的是，Windows搜索仍将由Cortana提供后端支持，总地来说，Windows 10中的Cortana将迎来两点变化，一是它将移至操作中心，二是它将更重视文字交互。

我们希望微软能够在今年秋季的Redstone 5中将这些改变带到正式版中。但是一如既往，这些计划可能会改变。

消息来源：Windows Central