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高通：运行桌面应用不影响Windows 10 ARM笔记本长续航

2018-1-16 19:44:00来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家1月16日消息 在去年底，微软和高通联合发布了一系列的Windows 10 ARM版笔记本，搭载高通骁龙835处理器，这类笔记本也被称为“Always Connected PC”，主打实时连接和长续航。

在发布会及后期，高通副总裁Cristiano Amon表示，一款典型的骁龙835 Windows 10笔记本在WiFi环境下观看Netflix视频续航长达29小时，在LTE/WiFi网络环境下续航时间在20小时左右。作为对比Surface Pro设备离线播放视频的续航时间为9—10小时。

骁龙835版Windows 10 ARM笔记本用户只需要每隔几天时间充一次电即可。

然而，轻松超过20小时的长续航让很多人怀疑，认为这是在仅使用Windows 10 UWP应用的情况下才能实现的结果。

不过根据高通确认，事实并非如此，Windows 10 ARM笔记本运行Win32应用仍类似UWP那样保持高效，提供非常优秀的续航表现。

外媒Neowin报告称，高通代表Pj Jacobowitz在CES上表示，这方面无影响。并且Win10 ARM笔记本同样可以运行64位应用程序，如果它能运行在Intel芯片上，那么也能运行在高通芯片上。

另外，高通人士也确认，骁龙835版Windows 10 ARM笔记本将在2018年春季才能上市。此前IT之家报道，高通及OEM厂商将在2018年下半年推出基于骁龙845的Windows 10 ARM笔记本新品。

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关键词：骁龙835Win10笔记本高通

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