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Windows 10 RS4慢速预览版17120推送

2018-3-18 7:08:44来源：IT之家作者：马卡责编：马卡评论：

IT之家3月18日消息 伴随着Windows10快速预览版17123的发布，日前微软也面向RS4慢速通道推送了17120的更新，该版本主要包含了Windows Defender应用程序防护（WDAG）的更新、一些性能提升以及bug修复等。

快速通道的17120已在3月14日更新发布

根据微软开发者博客发表的信息显示，Windows10创意者更新春季版（版本1803）将于4月份面向公众推出，同时，对该更新的支持将于2019年10月结束，达到标准的18个月，但是和以前的版本一样，微软最终可能会延长6个月。

以下为完整更新内容

Windows Defender Application Guard：

Windows Defender应用防护（WDAG）团队为大家带来了更好的使用体验。在听取了用户的反馈之后，团队做出了相应的改进，并在新版本中提升了WDAG的性能表现。

  • 性能提升：微软长期致力于改善用户的使用体验。在新版本中，WDAG启动更快捷，用时更短。在使用开启了WDAG保护的Edge浏览器时，你将获得比以前更佳的浏览体验。

  • 支持下载文件到主机：我们接到了用户的一项反馈，内容是“无法从WDAG模式的Edge浏览器下载文件到系统主机”。用户下载的文件被卡在WDAG的虚拟环境内，无法下载到系统中。这一问题极大地影响Edge浏览器的体验。在新版本中，你已可以从WDAG模式下的Edge浏览器中下载文件到主机系统。该特性在Windows 10企业版中也可以使用，并且必须打开。启用该功能后，你只要下载文件到“下载”中新建的文件夹，就可以在主机系统中打开。

Windows MR：

不久前我们提到，各位Insider成员已可体验到Windows 10预览版17115中Windows MR的最新功能。下面，Windows MR团队将告诉你新版本中的已知问题。

  • 一些混合笔记本的MR性能下降，我们正对此进行调查。

  • 在一些情况下，Windows MR无法读取程序内部收件箱，导致新增的全息图为空。若你遇到此问题，请尝试重启Windows MR。

  • 如果你从“电影和电视”程序中打开商店，Windows MR可能会崩溃并退出上述程序。

  • Skyloft出现音量过大的问题。

  • 在使用了双显卡的笔记本中，你的Edge浏览器无法直接渲染360视频，但声音可以播放。

你在Windows Store中安装360 Viewer这个Edge插件后，可能无法在该插件的Microsoft Store页面中直接启动。要解决该问题，请手动启动Edge浏览器，然后启用360 Viewer扩展。

常规更改、性能改善和问题修复：

  • 在任务管理器中暂停某个进程或子进程时，任务管理器的“进程”一栏将显示该进程图标，“状态”一栏也会显示已暂停的进程。

  • 修复了在用户账户中心里日志无法正常生成的问题。

  • 修复了拖动素材到OneNote时，OneNote崩溃的问题。

  • 修复了将光标移入某些密码输入框时，屏幕键盘崩溃的问题。

  • 在系统占用高的情况下，蓝牙鼠标的性能表现比以往提升。

  • 修复了Win32应用中，阿姆哈拉语键盘失效的问题。

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关键词：Windows 10 RS4Windows 10Win10

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