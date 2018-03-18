微软Surface Pro（2017）推送Windows 10固件3月更新：修复Edge安全问题

IT之家3月18日消息 微软近期推送了Surface Pro (2017)的3月份Windows 10系统固件更新，包括LTE和非LTE版本。本次更新主要是修复了Edge浏览器的安全性问题，提升了电池可靠性。

其中Surface Pro（LTE）的更新内容如下：

Surface System Aggregator Firmware – Firmware -234.2110.770.0，解决潜在的安全漏洞，包括 Microsof安全咨询180002。

Surface System Aggregator Firmware – Firmware -234.2110.1.0，提升电池可靠性。

IT之家提醒，安装以上固件需要此前的Surface System Aggregator Firmware v233.2102.1.0已安装。

Surface Pro（非LTE）的更新内容如下：

Surface UEFI – Firmware – 233.2110.770.0，解决潜在的安全漏洞，包括 Microsof安全咨询180002。

Surface System Aggregator Firmware – Firmware – 233.2111.256.0，提升电池可靠性。

如果Surface Pro 用户还未收到以上更新，可以到Windows更新中手动检查更新和下载。