微软主管解惑：虽然Windows 10 Mobile还在更新，但实际已死亡

IT之家3月18日消息 大家都知道，虽然目前Windows Phone或Windows 10 Mobile系统还在继续更新，但很大程度上已经死亡。微软此前表示，将不再推出Windows 10 Mobile手机硬件，在系统更新方面也不会再增加任何新功能。

IT之家报道，但停止支持Windows 10 Mobile并非是朝夕之间就能完全完成的，而是在缓慢的剥离支持，直到有一天，Windows Phone的众多功能都会无法使用。此前我们经历了微软手环、Zune、Windows Phone 8/7的停止服务。

很多网友感到困惑，那Windows 10 Mobile不是已经官方宣布死亡了吗？怎么还在更新呢？微软Windows Insider项目高级工程师Jason 谈了一些自己的个人看法：

我知道这会让人感到困惑，我们已经“正式”结束支持，但有些部分仍然活跃着。就像是慢慢调节灯光，直到完全熄灭。我们就会大喊，“天黑了，这是谁干的？”类似这种感觉吧。

同样的，微软已经停止支持Windows 10 Mobile手机，但很多用户仍然在使用，但随着时间的推移，受到的限制会越来越多，最终有一天微软会“完全拔下插头”。

在停止支持Windows 10手机之后，微软在iOS和安卓平台不断投入，完善移动应用生态，确保用户在迁移后仍然可以使用熟悉的微软应用。

另有传闻，微软正在研发Surface Phone手机，但具体发布时间和形态还未确定。