IT之家3月19日消息 微软全新的游戏主机Xbox One X已经在去年11月正式发售,相信有很多玩家已经入手了这台游戏机,而现在微软为了促销这台性能怪兽,决定进行新一轮的促销,未来用户购买Xbox One X主机将会赠送《盗贼之海》这款游戏。

微软称大家可以在微软商城购买Xbox One X主机,同时微软也将为购买这台主机的用户赠送即将发售的《盗贼之海》游戏。虽然微软表示原则上所有的微软商城都可以购买到捆绑游戏的Xbox One X,不过在国内微软商城,目前Xbox One X还是以3999元的售价发售,当然也没有《盗贼之海》赠送。



微软称本次促销活动将于3月18日开始,至3月24日正式结束。