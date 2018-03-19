《玩家一号》电影即将上映，HoloLens参与高科技拍摄

IT之家3月19日消息 著名导演史蒂文·斯皮尔伯格执导科幻动作冒险巨作电影《玩家一号》即将在3月底在中国内地与北美同步上映，影片根据著名畅销小说《玩家一号》改编。2045年，一款名为“绿洲”的VR游戏成为人们的逃避现实的避难所。但游戏创始人的遗言掀起了波澜，谁能发现游戏中的彩蛋，就能获得巨额遗产。

IT之家报道，《玩家一号》电影中出现了大量的VR和AR技术内容，这在影片的拍摄方面也需要下很大功夫。

导演史蒂文·斯皮尔伯格透露，通过使用VR设备和微软HoloLens在制作某些内容会更加容易。

在采访中，《玩家一号》导演表示，用户需要明白我们是在用抽象的情节制作电影的，演员使用Oculus goggles虚拟现实眼镜去理解所在的地方。VR世界里包含了完整的电影场景版本，演员们根据眼前的VR情景确定所处的环境和表现。

数字领域的领先虚拟内容生产开发商Girish Balakrishnan进一步表示，该团队在不同制作阶段使用了Oculus Rift、HTC Vive和微软HoloLens。其中HoloLens有所限制，但佩戴自由。

根据最新的报道，HoloLens终于获得了业界的认可，越来越多的应用出现，并吸引了不少行业的关注，包括新的3D全息女友等成人内容领域。