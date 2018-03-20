微软唐娜姐：安装新版Windows 10更新将只需半小时

IT之家3月20日消息 自从Windows 10发布以来，微软一直在努力减少更新系统所需时间。通常情况下，用户安装系统更新需要离线1~2小时。如果用户急着使用电脑的话，这个过程将会让他们烦躁不已。

不过在未来，这个问题有望得到解决。北京时间3月20日，唐娜姐在推特上表示，在听取了用户的反馈后，Windows团队做出了努力，现已成功将系统更新的平均离线安装时间由82分钟缩短到了30分钟。

▲唐娜姐推特截图

Windows Fundamentals团队的高管Joseph Conway也对这个改进做了解释：

在系统在线阶段中，我们已可完成一些以往离线阶段的工作。因此在去年10月的Windows 10秋季创意者更新中，我们把用户平均离线安装时间减少到了51分钟，比以往少用时38%。但我们并未满足于此，在新的更新版本中，我们继续将迁移工作放到在线阶段执行。这次努力的结果是，在新的Windows Insider项目中，平均的离线安装更新时间减少到了30分钟。至此，我们已经实现离线更新时间比创意者更新版少用时63%。

IT之家了解到，目前这一特性只能在Windows 10 Insider项目中体验到。不过在下一个Windows 10更新推送的时候，非Insider的用户也有望体验到这一“快”感了。