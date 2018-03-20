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微软公布Windows 10“轻松访问”设置改进计划：给你真正细致入微的体验

2018-3-20 15:06:04来源：IT之家作者：浮生/实习责编：浮生/实习评论：

IT之家3月20日消息 随着一次次的Windows更新，微软一直在逐步改进系统的系统访问便利性。在即将到来的Windows 10创意者更新春季版中，微软也无例外地对系统对该特性进行了改进。微软甚至还提供了一个列表，讲述了在接下来的一年中的改进计划。

谈到访问便利性，最突出的一点就是设置中“轻松使用”页面的改进。微软表示，将使其中的设置更易于察觉，也更易于使用。用户现在已可体验到该特性。改进后的“轻松使用”设置将被分为影像、听力、交互三类。在各个分类中，用户可以轻松找到对应的选项。

在讲述人设置中，微软进行了一些重点改进。除了常规的性能改善，微软还将设定，讲述人可以随着Tab键的移动朗读屏幕上的内容。在当前的默认设置中，讲述人只能随鼠标光标的移动进行朗读。在Edge浏览器中，在当前页面开始加载、页面加载时间较长或是完成加载的时候，讲述人都会告知用户。

新的“讲述人”将可以调节速度、音调和音量，以强调不同的文字内容（如斜体、加粗、加下划线、全字母大写等）。讲述人还将添加乌尔都语、波斯语、乌克兰语和泰卢固语支持，并且支持在安全模式下运行。

针对使用目觉控制的用户，微软还对该功能做出了改进，具体如下：

更方便地滚动和鼠标左右键点击；

更快捷访问开始菜单、时间轴、设置和设备校准；

更方便地暂停目视控制、隐藏启动启动菜单以防感到阅读、直播或者休息。

IT之家获悉，上述的部分特性已可在最新的Windows 10预览版里，另一部分需要等待微软后续的更新。微软也表示将与合作伙伴紧密合作，为微软商店带来更多的第三方辅助技术体验。

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关键词：Win10更新微软

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