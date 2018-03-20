你为什么需要一台微软Surface Laptop

在职场中，大多数人都会经历一个阶段，感觉自己的存在感很低，没有价值感。可能你已经拼尽全力去工作了，累得半死半活，可到最后发现自己始终默默无闻，在老板和同事眼中如同隐形。



所以，即使是在按部就班的工作中，你也需要在其中添加一些个性化的不可替代的元素，让你的工作成果既优秀，又一眼看上去就跟别人不同。比如换一台工作电脑，如果把性能、重量、屏幕、品质和个性都作为考量标准的话，那么Surface系列中的Surface Laptop值得你考量。

一、功能配置强大

在办公场景中，Surface Laptop可以从各个方面满足你日常工作的各种需要，帮助你提高工作效率和能力。

从重量和便携性上说，Surface Laptop作为13.5英寸笔记本电脑，重量只有1.25公斤，比MacBook Air 13.3英寸的1.36公斤轻了不少，非常便于随身携带和移动办公。

在具体的工作中，Surface Laptop也能够满足你的各项需求。

首先，预装Windows 10专业版的Surface Laptop，给予商业用户更好的安全保障，保持卓越、高效的同时，在集中管理、部署等方面也十分便捷。

在日常的工作中，Surface Laptop可以完美支持Office 365。你可以随时与同事在线协同办公，同步编辑一份文档，实时分享所需资料，将任何可能出现的问题及时解决，提高工作效率。

Surface Laptop还能完美解决日常开会的问题，它内置前后高清摄像头和矩阵式麦克风，开会时即使不在场也没有关系，可以通过Skype for Business实现多人在线沟通会议，让办公“零”限制。视频录制功能更是让任何细节都不会错过，管理者可以随时调取视频资料，作出新的改进和指导。

除了这些办公功能，Surface Laptop更能深入到你的工作生活细节之中。它支持Cortana作为你的智能私人助理，安排好各个事项。

在续航方面，Surface Laptop内置45.2Whr锂聚合物电池，观看视频时间长达14.5小时，表现也是非常给力，基本可以满足你一整天的工作。

二：外观时尚亮丽

千篇一律的黑白色笔记本拿在手里，第一眼就已经让你淹没在了人群当中。在这一点上，Surface Laptop可以充分发挥和张扬你的个性，它提供了四种颜色可供选择，分别是：深酒红、亮铂金、灰钴蓝和石墨金。

每一种颜色的Surface Laptop，都可以自由搭配同色系的全新Surface触控笔和Arc鼠标，将个性进行到底。

不仅是颜色，在键盘的材质方面，Surface Laptop也能提供自带高级感的舒适体验，它采用柔软耐用的Alcantara材面键盘，触感温和，而且具有高性能聚氨酯涂层，能防液体泼溅，同时非常有利于清洁。

三：个性化，细节之处有品质

为了工作便利，现在很多人都选择用轻薄型笔记本。但常常会遇到一个问题，比方平时想听个歌，看个剧，常常会觉得音效很一般。这是为了实现轻薄机身不得不做的妥协，但Surface Laptop可以给你不一样的答案。

从12年推出第一代Surface到现在，为了保证客户日益要求苛刻轻薄机身和影音娱乐需求的完美结合，微软采用了三个方法：

1、采用高品质的Omnisonic扬声器；

2、通过Dolby Audio Premium认证；

3、C面的Alcantara材料，让声音更好的释放。

在屏幕方面，作为一台传统笔记本，Surface Laptop居然能够支持10指多点触控，而且屏幕设计的比例为3:2。相比传统的16：9的屏幕比例，13.5英寸的Surface Laptop的屏幕面积，其实已经约等于传统14英寸的屏幕面积。

同时，微软Pixel Sense显示屏的分辨率是FHD的1.6倍，更方便浏览和办公使用，这种屏幕的舒适度，能够带给你绝佳的沉浸感。

另外还有一个常见的问题。工作笔记本一天都开着，有时候会变得很热，用起来很不舒服。在散热方面，Surface Laptop带来了完全不一样的可能。

它的电池位置布局设计有别于传统的笔记本，风扇在键盘的右上角，笔记本核心热源CPU等部件也远离键盘常用的按键位置，用户在使用电脑的时候丝毫不会感到过热，Alcantara材料的特性发挥得淋漓尽致，掌托的地方夏天不会热，而冬天不会感到凉。

另外，Surface Laptop还可以做到单手开合，同时面部识别解锁一气呵成。Surface Laptop提供的电源适配器上配置有一个5W的USB充电接口，可以给你的手机和其他移动设备充电。这样人性化的设计，在每一个细节处都体验出一种品质感。

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