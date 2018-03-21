Windows 10 Mobile一周年更新14393.2126推送

IT之家3月21日消息 按照惯例，微软会在周二的补丁日发布Windows 10/Windows 10 Mobile的累积更新，但情况并非如此，因为Fall Creators Update（版本1709）上的设备直到上周三才得到更新，其主要修复了在Edge中破坏PDF渲染的问题。

一周年纪念更新（版本1607）上的Windows手机从来没有出现过破坏PDF渲染的问题，但他们今天仍然收到每月累积更新，将内部版本号提升至14393.2126。这次更新并不会带来全新的功能，主要为系统稳定性修复。

以下是完整的更新日志，尽管它大多只适用于PC：

使用Internet Explorer和Microsoft Edge打印XML文档时遇到问题。

解决使用基于F12的开发人员工具时Internet Explorer停止工作的问题。

在Internet Explorer中更新旧版文档模式单元格可见性。

解决安装浏览器帮助程序对象时某些情况下Internet Explorer无响应的问题。

导致在线视频播放停止响应的地址问题。

解决AD FS服务器问题导致WID AD FS数据库在重新启动后变得不可用的问题。这可能会阻止AD FS服务启动。

解决在触摸或支持触控笔的系统上运行的WPF应用程序可能会停止工作或在一段时间后停止响应而无任何触摸活动的问题。

Microsoft Internet Explorer，Microsoft Edge，Microsoft Scripting Engine，Microsoft Windows搜索组件，Windows桌面桥接器，Microsoft Graphics组件，Windows内核，Windows Shell，Windows MSXML，Windows Datacenter Networking，Windows Installer和Windows Hyper-V的安全更新。

版本1607升级只适应于Lumia 535、540、730 / 735、830、Icon、930、1520和这些较早一些的机型。