Windows 10 SDK预览版Build 17120下载

IT之家3月21日消息 今天，微软发布了一个新的Windows 10预览版的SDK，与Windows 10 Insider Preview （Build 17120或更高版本）结合使用。Preview SDK Build 17120包含错误修复和对API区域的开发更改，并没有什么新功能加入。

要下载最新版的Windows 10 SDK预览版，请点击这里。

注意事项：

此版本与以前发布的SDK和Visual Studio 2017一起使用。您可以安装此SDK，并且仍然继续提交针对Windows 10 Creator构建的应用程序或更早版本的应用程序。

Windows SDK现在只能由Visual Studio 2017及更高版本正式支持。你可以在这里下载Visual Studio 2017 。

Windows SDK的这个版本将安装在Windows 10 Insider Preview和受支持的Windows操作系统上。