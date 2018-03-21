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Windows 10 SDK预览版Build 17120下载

2018-3-21 8:21:21来源：IT之家作者：马卡责编：马卡评论：

IT之家3月21日消息 今天，微软发布了一个新的Windows 10预览版的SDK，与Windows 10 Insider Preview  （Build 17120或更高版本）结合使用。Preview SDK Build 17120包含错误修复和对API区域的开发更改，并没有什么新功能加入。

要下载最新版的Windows 10 SDK预览版，请点击这里

注意事项：

此版本与以前发布的SDK和Visual Studio 2017一起使用。您可以安装此SDK，并且仍然继续提交针对Windows 10 Creator构建的应用程序或更早版本的应用程序。

Windows SDK现在只能由Visual Studio 2017及更高版本正式支持。你可以在这里下载Visual Studio 2017 。

Windows SDK的这个版本将安装在Windows 10 Insider Preview和受支持的Windows操作系统上。

以下是该版本的更新内容：

C++/WinRT现已可用：C++/WinRT头文件和cppwinrt编译器（cppwinrt.exe）现已包含在Windows SDK中。如果您需要使用第三方WinRT组件，或者需要使用C++/WinRT编写您自己的WinRT组件，则编译器会派上用场。安装Windows Insider Preview SDK后最简单的方法是启动Visual Studio Developer命令提示符并在该环境下运行编译器。该支持目前是实验性的，可能会发生变化。请继续关注，因为我们将在下周发布更多关于如何使用编译器的详细说明。ModernCPP博客中有CppWinRT编译器的详细介绍。有任何问题请在github页面向我们提供反馈。

新的MIDL关键字：几个新关键字被添加到midlrt工具中，若在IDL文件中遇到这些新关键字，可能会发生崩溃。

新的关键字是：

  • event

  • set

  • get

  • partial

  • unsealed

  • overridable

  • protected

  • importwinmd

关于更多更新内容，可点此查看

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关键词：Windows 10 SDKWindows 10Win

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