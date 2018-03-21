Xbox One《绝地求生》更新：开车帧数提高、捡包换装备更便捷

IT之家3月21日消息 Xbox 绝地求生开发与交流团队发布公告，《绝地求生》迎来第11次更新，在本次更新中，团队的重点仍然是Xbox One所有主机上的表现优化和稳定性提升。包括整体优化；开车帧数提高；捡包换装备更加便捷；500万夹克服装即将发放！

本次更新将在北京时间3月21日下午5点进行，服务器也将维护30分钟以完成本次更新，造成的不便之处，敬请谅解。

同时，团队也对库存管理进行了调整，以提高玩家在库存菜单中浏览和更换装备的速度。

我们将继续检测崩溃数据，并希望通过在Game Preview阶段的每次更新中都降低游戏的崩溃频率。

游玩体验/优化/稳定性：

通过修改纹理材质提高游戏表现；

优化车辆的配置提高游戏帧数；

修复闪退问题。

UI/UX（库存）：

优化了库存的布局，新增了焦点示意选定区域，更加清晰的按键指南和提示；

优化了武器的插槽和配件—玩家可以通过使用十字键进行切换和选择；

可使用LT/RT实现快速翻页。

游戏性：

为飞机上的剩余人数添加了计数器显示。

服装外观：

庆祝Xbox《绝地求生》500万的奖品棒球队服（PUBG5）将在3月22日12点发放，你可以在“自定义”，“服装”中看到它。

BUG修复：