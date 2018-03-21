内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯 软件之家
Win10之家 WP之家
iPhone之家 iPad之家
安卓之家 数码之家
评测中心 智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页 >Win10之家>Win10快讯

Xbox One《绝地求生》更新：开车帧数提高、捡包换装备更便捷

2018-3-21 17:34:55来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家3月21日消息 Xbox 绝地求生开发与交流团队发布公告，《绝地求生》迎来第11次更新，在本次更新中，团队的重点仍然是Xbox One所有主机上的表现优化和稳定性提升。包括整体优化；开车帧数提高；捡包换装备更加便捷；500万夹克服装即将发放！

本次更新将在北京时间3月21日下午5点进行，服务器也将维护30分钟以完成本次更新，造成的不便之处，敬请谅解。

同时，团队也对库存管理进行了调整，以提高玩家在库存菜单中浏览和更换装备的速度。

我们将继续检测崩溃数据，并希望通过在Game Preview阶段的每次更新中都降低游戏的崩溃频率。

游玩体验/优化/稳定性：

  • 通过修改纹理材质提高游戏表现；

  • 优化车辆的配置提高游戏帧数；

  • 修复闪退问题。

UI/UX（库存）：

  • 优化了库存的布局，新增了焦点示意选定区域，更加清晰的按键指南和提示；

  • 优化了武器的插槽和配件—玩家可以通过使用十字键进行切换和选择；

  • 可使用LT/RT实现快速翻页。

游戏性：

  • 为飞机上的剩余人数添加了计数器显示。

服装外观：

  • 庆祝Xbox《绝地求生》500万的奖品棒球队服（PUBG5）将在3月22日12点发放，你可以在“自定义”，“服装”中看到它。

BUG修复：

  • 修复了在附近没有其他玩家的时候也会听到脚步声的问题；

  • 修复了一个导致蓝圈（危险区域）无法正确显示的问题。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：绝地求生Xbox One

软媒旗下网站 IT之家| 辣品 - 超值导购，优惠券| IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）| 6655网址之家| Win10之家| Win8之家| Win7之家| Vista之家

软媒旗下软件： 魔方| 旗鱼浏览器（极速内核）| 软媒时间| 酷点桌面| 闪游浏览器（IE内核）| Win7优化大师| Win8优化大师| Win10优化大师| 软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图| Archiver| 刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C) RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司 版权所有 鲁ICP备11016544号-10