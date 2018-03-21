19888元起，15英寸微软Surface Book 2国行3月22日0时首发开售

IT之家3月21日消息 全新国行15英寸Surface Book 2将于3月22日首发上市，售价19888元起，可享招行信用卡12期免息，学生及教职工购机专享9折，购买链接：点此进入。

15英寸版Surface Book 2笔记本电脑搭载第八代四核英特尔酷睿处理器与英伟达GeForce GTX 1060 6GB GDDR5显存独立显卡，性能强劲，可以轻松胜任影视图画渲染、特效制作等高要求专业性工作；而且在游戏方面还支持Windows Mixed Reality Ultra（Windows混合现实），可带给玩家身临其境的沉浸式娱乐体验。

全新15英寸Surface Book 2配备具有600万像素的PixelSense触摸显示屏幕，色彩鲜艳丰富，视觉效果清晰惊艳；整机重量仅有1.9kg，轻松便携；满电续航可达17小时；支持笔记本模式、平板模式、视图模式和工作室模式四种场景模式。同时，创意人士还可以将15英寸的Surface Book 2与Surface触控笔和Surface Dial配合使用，以创新的交互方式激发更多创意灵感。





针对用户的不同需求，15英寸Surface Book 2在中国市场提供了3种配置，分别为：

采用英特尔酷睿 i7处理器配备16GB内存，并搭载英伟达 GeForce GTX 1060 6GB GDDR5显存独立显卡的256GB版本，售价为人民币19,888元；

采用英特尔酷睿 i7处理器配备16GB内存，并搭载英伟达 GeForce GTX 1060 6GB GDDR5显存独立显卡的512GB版本，售价为人民币23,488元；

采用英特尔酷睿 i7处理器配备16GB内存，并搭载英伟达 GeForce GTX 1060 6GB GDDR5显存独立显卡的1TB版本，售价为人民币26,488元；

15英寸Surface Book 2预约购买：点此进入微软中国官方商城。