微软Windows Server 2019首个预览版17623新特性大全

IT之家3月21日消息 今日，微软正式宣布了Windows Server下一代版本Windows Server 2019，并放出了首个预览版Build 17623的下载。

Windows Server 2019是长期服务频道（LTSC）客户的内部部署客户端的下一个重要版本。微软表示，在新操作系统中创新的四大主题是混合云、安全性、应用平台和超融合基础架构。

以下是微软在其博客中介绍的新特性：

混合云：

对用户来说，向云服务迁移是一个过程，所以最好能使用一种混合的方法进行迁移。因此，微软推出了将本地环境和云环境协同工作的方案。对用户来说，在云服务中扩展活动目录，同步文件服务器和备份只是将其数据中心扩展到公共云服务的几个示例。此外，混合云还让本地应用程序用上云服务的创新优势（例如人工智能和物联网）。

2017年9月的微软Ignite技术大会上，微软宣布了檀香山项目（Project Honolulu）的技术预览版。该项目是微软对Windows和Windows Server管理体验的重新构想。檀香山项目是灵活的、基于轻量级浏览器的本地部署平台，也是针对管理环境的解决方案。檀香山项目的目标之一，是将Windows Server的现有部署连接到Azure服务，使其更简单便捷。通过Windows Server 2019和檀香山项目，用户将能够轻松集成Azure服务，如Azure备份、Azure文件同步、故障恢复等。这一过程将更加简便，用户可以在不干扰其应用程序和基础架构的情况下，很好地利用Azure服务。

安全性：

用户的安全仍然是微软的首要任务。 网络安全事件的不断发生，影响也不断升级。微软的研究表明，在感染第一台机器后，攻击者平均只需24-48小时即可穿透整个环境。根据FireEye / Mandiant的报告，攻击者可以在被渗透的环境中，平均逗留达99天不被察觉。在新版本中，微软汇集了一些全球规模数据中心的经验（这些数据中心运行着微软Azure，Office 365和其他在线服务），继续努力改善用户安全状况。

在新版本中，微软的保护措施将分为三重：防护、检测和响应。

在“防护”方面，Windows Server 2016引入了保护虚拟机（Shielded VM），受到了用户的热烈欢迎。保护虚拟机可让虚拟机免受架构中受感染的或恶意的管理员攻击。因此，虚拟机的管理员能将只会进入已知的、健康的、证实未被感染的防护架构上访问虚拟机。在Windows Server 2019中，保护虚拟机将支持Linux虚拟机。微软还将扩展VMConnect，以在Windows Server和Linux的保护虚拟机上改善故障排除。微软还将添加加密网络，支持网络管理员对网段进行加密，并用一个交换机来保护服务器之间的网络层。

在“检测”和“防护”方面，Windows Server 2019中嵌入了Windows Defender高级威胁防护（ATP），可在操作系统中提供预防性保护、检测攻击和检查零日漏洞等功能。这使用户能够访问深度内核和内存传感器，提高性能并防止篡改，并在服务器设备上响应操作。

应用程序平台：

关注开发人员的体验是微软的关键性指导原则。在Windows Server中，微软根据开发人员的反馈，在两个关键方面上进行了改进。这两个方面分别是Windows Server容器和Windows的Linux子系统（WSL）。

从Windows容器在Windows Server 2016中引入开始，该功能就十分受欢迎。Docker Hub中容器镜像的下载量已达数千万。Windows Server团队从反馈中了解到，对于开发人员和使用Windows容器对已有应用程序进行现代化改进的IT专业人员，体积更小的容器镜像将极大地改进他们的体验。在Windows Server 2019中，微软的目标是将Server Core基本容器映像减小到当前大小的1/3（当前为5GB）。这将减少72%的镜像下载时间，进一步优化开发时间和性能。

微软还将继续改进Windows Server容器部署时的可用选项。目前，Kubernetes支持处于测试阶段。而在Windows Server 2019中，Kubernetes集群的计算、存储和网络组件将得到重大改进。

微软从开发人员的反馈中了解到，部署了Linux和Windows的情况下，环境导航比较复杂。为了解决这个问题，微软曾将WSL扩展到了Windows Server Insider版本上，让用户可以在Windows Server上同时运行Windows容器并和Linux容器。在Windows Server 2019中，微软将继续对WSL进行改进，帮助Linux用户将OpenSSH、Curl&Tar等行业标准的脚本带入Windows Server。

超融合基础架构（HCI）：

超融合基础架构（HCI）是当今服务器行业的一股最新潮流。根据IDC的数据，2016年HCI市场增长了64%。咨询公司Gartner表示，在2019年之前这个市场的规模将达到50亿美元。这一潮流的兴起，主要是因为用户了解到，需要同时承载计算和存储需求时，高性能本地磁盘的x86服务器对他们的价值。此外，HCI还具备了轻松扩展此类部署的灵活性。

I现在，寻求HCI解决方案的用户可以使用Windows Server 2016和Windows Server Software Defined程序。微软与行业领先的硬件供应商进行了合作，提供了通过通过验证的，实惠而强大的HCI解决方案。在Windows Server 2019中，微软通过扩大规模，增强性能和可靠性来构建此平台。我们还在檀香山项目中增加了管理HCI部署的能力，以简化HCI环境中的管理和日常行为。

最后对于System Center用户，这里有一个愉快的消息：System Center 2019将继续推出，并支持Windows Server 2019。

从现在开始直至今年稍晚的正式发布，微软还将继续在博客上更新Windows Server 2019的详细信息和新的特性。感兴趣的朋友可以继续关注IT之家的系列报道。