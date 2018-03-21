微软发布Dynamics 365商业应用2018春季版：专注智能化、自动化

IT之家3月21日消息 在阿姆斯特丹举行的Microsoft Business Forward活动期间，微软宣布推出微软商业应用软件2018年春季版，包含了数百项新功能和改进。

▲微软Dynamics 365 for Sales宣传视频截图

微软还重点提到，作为该软件版本的一部分，Dynamics 365 for Marketing（Dynamics 365市场营销专版）现已推出。该应用针对营销自动化，能够帮助各公司完成潜在客户的转化。

微软还将推出新版的Dynamics 365 for Sales Professional（Dynamics 365销售人员专版），主要针对营销专业人员。这并不是全新的解决方案，而是对现有Dynamics Sales应用程序的精简，仍带有Sales Force Automation（销售力自动化）的核心功能。

此外，微软在这个春季版中包含了几个AI特性：

Dynamics 365 for Sales拥有支持AI的关系助理，可以帮助卖家查看警报和提醒，以推进关系。

新的Outlook自动捕获功能，可以通过分析电子邮件，查找与特定帐户相关的消息，帮助卖家节省时间。之后，用户只需点击一下，即可在Dynamics 365 for Sales中进行跟踪。

新的电子邮件预约，可根据用户的电子邮件会话提供建议，让卖家可以优先考虑最可能接受交易联系人。