内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯 软件之家
Win10之家 WP之家
iPhone之家 iPad之家
安卓之家 数码之家
评测中心 智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页 >Win10之家>Win10快讯

微软发布Dynamics 365商业应用2018春季版：专注智能化、自动化

2018-3-21 22:22:52来源：IT之家作者：浮生/实习责编：浮生/实习评论：

IT之家3月21日消息 在阿姆斯特丹举行的Microsoft Business Forward活动期间，微软宣布推出微软商业应用软件2018年春季版，包含了数百项新功能和改进。

▲微软Dynamics 365 for Sales宣传视频截图

微软还重点提到，作为该软件版本的一部分，Dynamics 365 for Marketing（Dynamics 365市场营销专版）现已推出。该应用针对营销自动化，能够帮助各公司完成潜在客户的转化。

微软还将推出新版的Dynamics 365 for Sales Professional（Dynamics 365销售人员专版），主要针对营销专业人员。这并不是全新的解决方案，而是对现有Dynamics Sales应用程序的精简，仍带有Sales Force Automation（销售力自动化）的核心功能。

此外，微软在这个春季版中包含了几个AI特性：

Dynamics 365 for Sales拥有支持AI的关系助理，可以帮助卖家查看警报和提醒，以推进关系。

新的Outlook自动捕获功能，可以通过分析电子邮件，查找与特定帐户相关的消息，帮助卖家节省时间。之后，用户只需点击一下，即可在Dynamics 365 for Sales中进行跟踪。

新的电子邮件预约，可根据用户的电子邮件会话提供建议，让卖家可以优先考虑最可能接受交易联系人。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：微软Dynamics 365

软媒旗下网站 IT之家| 辣品 - 超值导购，优惠券| IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）| 6655网址之家| Win10之家| Win8之家| Win7之家| Vista之家

软媒旗下软件： 魔方| 旗鱼浏览器（极速内核）| 软媒时间| 酷点桌面| 闪游浏览器（IE内核）| Win7优化大师| Win8优化大师| Win10优化大师| 软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图| Archiver| 刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C) RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司 版权所有 鲁ICP备11016544号-10