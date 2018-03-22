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15英寸微软Surface Book 2国行今日首发：12期免息、9折教育优惠

2018-3-22 8:06:17来源：IT之家作者：木木责编：木木评论：

IT之家3月22日消息 全新国行15英寸Surface Book 2今日首发上市，售价19888元起，招行信用卡享12期免息（截止时间3月29日），点此前往学生及教职工购机专享9折，17899元起，点此前往

15英寸版Surface Book 2笔记本电脑搭载第八代四核英特尔酷睿处理器与英伟达GeForce GTX 1060 6GB GDDR5显存独立显卡，性能强劲，可以轻松胜任影视图画渲染、特效制作等高要求专业性工作；而且在游戏方面还支持Windows Mixed Reality Ultra（Windows混合现实），可带给玩家身临其境的沉浸式娱乐体验。

全新15英寸Surface Book 2配备具有600万像素的PixelSense触摸显示屏幕，色彩鲜艳丰富，视觉效果清晰惊艳；整机重量仅有1.9kg，轻松便携；满电续航可达17小时；支持笔记本模式、平板模式、视图模式和工作室模式四种场景模式。同时，创意人士还可以将15英寸的Surface Book 2与Surface触控笔和Surface Dial配合使用，以创新的交互方式激发更多创意灵感。


针对用户的不同需求，15英寸Surface Book 2在中国市场提供了3种配置，分别为：

  • 采用英特尔酷睿 i7处理器配备16GB内存，并搭载英伟达 GeForce GTX 1060 6GB GDDR5显存独立显卡的256GB版本，售价为人民币19,888元；

  • 采用英特尔酷睿 i7处理器配备16GB内存，并搭载英伟达 GeForce GTX 1060 6GB GDDR5显存独立显卡的512GB版本，售价为人民币23,488元；

  • 采用英特尔酷睿 i7处理器配备16GB内存，并搭载英伟达 GeForce GTX 1060 6GB GDDR5显存独立显卡的1TB版本，售价为人民币26,488元；

15英寸Surface Book 2预约购买：点此进入微软中国官方商城

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