【IT之家评测室】微软Surface Book 2（15英寸）开箱图赏：“终极本”进化论的新篇章

微软Surface Book一经推出就受到了无数消费者的关注，尤其是屏幕以及主机的分离式设计，被业界广为称赞，于是Surface Book又被人称之为“终极本”，不过就像任何人都不能影响生物规律，即使是“终极本”也要遵循电子产品的进化论，于是我们在两年间看到了不同内在的Surface Book系列笔记本遵循着电子进化论不断地进化。

在外观没有太大变化的情况下，得益于微软亲密的伙伴Intel和Nvidia的努力，我们在最新的Surface Book 2上看到了Intel八代酷睿处理器以及Nvidia 10系显卡，甚至连GTX 1060这样的准发烧级显卡也被塞入Surface Book 2之中，实在是不可思议。

如今国行版微软Surface Book 2（15英寸）正式发售，国内玩家也可以一尝GTX 1060显卡加持下的性能强大的微软Surface Book 2。而IT之家在拿到国行版Surface Book 2（13英寸）笔记本之后又拿到了Surface Book 2（15英寸），经过精心准备，IT之家将为大家带来这台被IT之家网友们朝思暮想的“终极”笔记本的图赏。

这一次IT之家拿到的Surface Book 2（15英寸）搭载的是i7-8650U处理器、16GB内存以及1TB的SSD，此外还搭载了Nvidia GTX 1060显卡，说白了就是顶配版Surface Book 2（15英寸）笔记本。

严格意义上来说Surface Book 2才是真正的第二代Surface Book，这一代的Surface Book 2整体的设计思路与Surface Book相差不大。也许是Surface Book的设计太过于惊艳甚至超前对手太多，我们在Surface Book 2（15英寸）上看到的仍然是一贯的稳定。

Surface Book 2（15英寸）继续使用了铝镁合金外壳，轻薄坚固，时尚美观，表面采用亚光磨砂处理，触感自然爽滑，但随身携带并不至于光滑脱手，整体风格体现出微软设计的生产力工业范儿，金属质感强烈。

和Surface Book相比，Surface Book 2（15英寸）更多的是内在的提升，比如增加了USB Type-C接口，能够满足特殊人群的使用。

▲Surface Book 2（15英寸）的左边仍然是双USB 3.0以及相对应的读卡器

微软Surface Book 2（15英寸）在铰链上使用了全新的陶瓷材料，目的是为了提升耐用性，不过外观没有太大的改变。

得益于15英寸屏幕带来的充裕体积，微软在Surface Book 2（15英寸）上豢养了GTX 1060显卡这头怪兽。为了应对性能怪物所散发的巨大热量。微软将Surface Book 2的底座进行增厚处理。另外还改善了屏幕的稳定性，大幅减少初代Surface Book所为人诟病的屏幕摇动的问题。

最后看下Surface Book 2（15英寸）的包装。与惊艳的机身相比，Surface Book 2（15英寸）的包装显得朴实无华。

▲和Surface Book 2（15英寸）底座相连接的三个插口

▲Surface Book 2（15英寸）的质量为1.892千克

微软Surface Book 2仍然保留了精巧的做工以及惊艳的外表。即使初代已经发布了2年，其外观没有落后于时代，仍旧是众多笔记本厂商设计的标杆。而与初代Surface Book相比，Surface Book 2在细节处理更加人性化。

Surface Book 2诞生得低调，但仍然给人一股惊艳感。微软依靠Surface Book 2继续向世界宣示着自己才是二合一笔记本的标杆。

和Surface Book 2（13英寸）笔记本相比，15英寸的Surface Book 2所能提供的充裕空间能够让其容纳GTX 1060这样性能强大的显卡，与GTX 1050相比，GTX 1060显卡所能提供的强悍性能不用做赘述。

▲熟悉的充电器

当然我们还需要关心的是，Surface Book 2（15英寸）所提供的电源能否在满载情况下提供给Surface Book 2（15英寸）足够的能量，毕竟Nvidia GTX 1060显卡并不是一头温顺的小狗。而这一切我们将会在今后的详尽的测试中为大家带来答案。

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