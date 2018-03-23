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微软为Windows 10 1709正式版推送积累性更新16299.334

2018-3-23 9:45:13来源：IT之家作者：浮生/实习责编：浮生/实习评论：

IT之家3月23日消息 北京时间今日，微软为Windows 10 创意者更新秋季版（版本号1709）用户推送了本月的第二个积累性更新，内部版本号为16299.334，补丁编号为KB4089848。

此次更新距离上次积累性更新发布仅过去了一个星期。不过本次更新主要以bug修复为主，比如修复了蓝牙设备重启后无法正常工作、Edge浏览器不能正常渲染PDF文件等等。如果你的电脑存在下面的一个或多个问题，可以尝试安装更新进行解决

改版修复的主要内容有：

  • 修复了Windows Ribbon控制中的GDI操作问题。

  • 修复了Windows Server 2016的1709版中，用户输入证书之后无法在命令行选择“确定”的问题。

  • 修复了蓝牙设备重启后无法接收数据的问题。

  • 修复了Bitlocker加密或解密过程中，EFS保护的文件可能导致崩溃的问题。

  • 修复了在服务器中转移文件时。偶尔出现“Stop D1 in tcpip!TcpSegmentTcbSend”错误的问题

  • 修复了重置iSCSI的过程导致簇的失效备援问题

  • 修复了磁盘等待移除的过程中，SCSI请求导致MPIO中止的问题

  • 修复了修改组策略过程失败并被移除的问题，该故障原因是Windows Defender防火墙的策略规则长度超过260个字符。

  • 修复了在Sharepoint站点上使用使用WebAV文件或文件夹时出现错误的问题，出现错误的原因是文件或者文件夹名称包含了多字节的字符。

  • 修复了远程桌面证书报告超过4KB大小时导致崩溃的问题。

  • 修复了当用户的设备包含了大量根证书时，使用IKEV2的Azure从点到站的VPN连接失败的问题。

  • 修复了Edge浏览器中，使用第三方出版工具的带背景的PDF无法渲染的问题。

  • 修复了快速更换设备摄像头时多媒体平台停止响应的问题。

  • 修复了连接Dolby Atmos for Headphones设备的立体声效问题

  • 修复了非管理员用户帐号首次登录到使用Windows Autopilot的Windows 10设备时，提示需要管理员权限的问题。

  • 修复了从Windows 10周年更新版（1607）升级到秋季创意者更新（1709）版时，开始菜单磁贴没有保留的问题。

  • 修复了拼写检查和自定义词典的问题。

  • 修复了使用触控笔在平板模式中的点按和长按问题。

  • 修复了使用屏幕键盘编辑网站密码的问题。

  • 修复了蓝牙读卡器重启后无法正常工作的问题。

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关键词：Win10秋季创意者更新Win10系统微软

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