Win10 RS4快速预览版17128推送：移除水印

IT之家3月24日消息 微软今天发布了Windows10快速预览版17128，取代了本周早些时候发布的17127。
17128最明显的变化就是移除了Insider Preview水印和过期时间，这意味着红石4正式版更新已经准备就绪，微软最早可能会在今天早些时候签署RTM版本，也可能下周早些时候发布。
17128并没有新的功能，只是小娜新增了一个“Cortana Show Me”功能，可帮助用户进行一些系统设置，微软商店也上架了“Cortana Show Me”应用。
IT之家3月24日消息 微软今天发布了Windows10快速预览版17128，取代了本周早些时候发布的17127。
17128最明显的变化就是移除了Insider Preview水印和过期时间，这意味着红石4正式版更新已经准备就绪，微软最早可能会在今天早些时候签署RTM版本，也可能下周早些时候发布。
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