内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯 软件之家
Win10之家 WP之家
iPhone之家 iPad之家
安卓之家 数码之家
评测中心 智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页 >Win10之家>Win10快讯

Win10 RS4快速预览版17128推送：移除水印

2018-3-24 10:06:50来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家3月24日消息 微软今天发布了Windows10快速预览版17128，取代了本周早些时候发布的17127。

17128最明显的变化就是移除了Insider Preview水印和过期时间，这意味着红石4正式版更新已经准备就绪，微软最早可能会在今天早些时候签署RTM版本，也可能下周早些时候发布。

17128并没有新的功能，只是小娜新增了一个“Cortana Show Me”功能，可帮助用户进行一些系统设置，微软商店也上架了“Cortana Show Me”应用。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：Win10 RS4Win10系统

软媒旗下网站 IT之家| 辣品 - 超值导购，优惠券| IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）| 6655网址之家| Win10之家| Win8之家| Win7之家| Vista之家

软媒旗下软件： 魔方| 旗鱼浏览器（极速内核）| 软媒时间| 酷点桌面| 闪游浏览器（IE内核）| Win7优化大师| Win8优化大师| Win10优化大师| 软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图| Archiver| 刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C) RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司 版权所有 鲁ICP备11016544号-10