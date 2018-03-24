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研究表明：Windows 10的安全性远超Win7

2018-3-24 18:01:32来源：IT之家作者：仲平责编：仲平评论：

IT之家3月24日消息 互联网安全公司Webroot近日发布的2017年Windows恶意软件感染安全报告显示，Windows 7系统中，有63%的文件被发现是恶意软件，而在Windows 10系统中这一数字只有15%。

Windows 10上的潜在有害应用程序，已从2017年初的0.06下降到2017年末的0.01。平均每100个Windows 10 PC中有4个恶意软件，而在100个Windows 7个人PC上这一数据为8个。

目前，Windows 7仍然是企业最常用的操作系统。2017年初，只有20%的知名企业使用Windows 10，但在2017年底前已增加至32%，而Windows 7的企业市场份额则从62%降至54%。到2017年12月，Windows 8也从5%下降到4%。

到2017年底为止，将近72%的Windows家庭用户已经迁移到Windows 10，2017年初，这一比例为62%。2017年1月到12月，Windows 7的比例从17%下降到15%，Windows 8也下降了从14%降至11%。Windows Vista和Windows XP分别为2%和1%。

家庭用户对Windows 10的恶意软件感染率为0.07，而Windows 7为0.16，Windows XP为0.17。据Webroot称，商用设备中的Windows 10比家用设备上的Windows 7安全两倍多。

Windows 7的扩展支持将于2020年1月结束。

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关键词：微软Windows 10

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