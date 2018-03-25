微软发布Windows 10 RS4慢速预览版17127

IT之家3月25日消息 在微软发布Windows 10 RS4快速预览版17127四天之后，现在17127也已经来到了慢速通道，符合条件的用户可以选择更新。

17127虽然接近正式版了，但仍然有一些功能性更新，主要是Cortana方面，Cortana有了新的简介页，笔记本设计推向全部市场等。

具体更新内容如下▼

微软小娜的改进：

全新个人资料页面：微软更新了小娜的个人资料页面，并提供了新的服务。你可以在此页面添加你最喜欢的地点。添加该地点后，小娜将为你的日常通勤更新交通情况，并在你到达或离开时轻松帮你设置提醒。要进入此页面，请前往小娜的“笔记本”，然后单击名字右侧的按钮。该功能将可用于所有支持微软小娜的国家和地区（支持列表见“改进”部分末尾）。

除了通勤，该功能还将很快支持兴趣、家庭、个人账户等。请继续关注后续更新！

提升性能表现，新版“笔记本”向所有支持的国家/地区推出：微软在Windows 10预览版17063中对小娜的“笔记本”功能进行了更新，并收到了大量的用户反馈。好消息是，现在起所有小娜支持的国家和地区都可以体验这部分更新。此外，小娜的性能表现得到了改善。但需要注意的是，部分功能的体验将因你所处的国家和地区而异。

微软小娜笔记本快速指南：小娜为“笔记本”中的默认技能（如天气情况、体育和新闻等）提供了一些提示，其中列出了你可以问小娜的问题。在使用过程中，你可以单击该提示，或自行输入问题，当然也可以与小娜对话，她会给出你所要求的信息。

从今天开始，所有支持小娜的国家和地区的Windows Insider成员都可以体验到这些内容。微软将很乐意提取你们的反馈意见，你可以点击此处打开反馈中心，反馈你对小娜的使用体验。

支持微软小娜的国家和地区：美国、英国、德国、澳大利亚、加拿大、印度、西班牙、中国、墨西哥、法国、意大利、日本、巴西。

以下为该版本修复内容：

修复了升级前将手机连接到了电脑、更新后断开连接的问题。

修复了关闭某些扩展程序时Edge浏览器崩溃的问题。

修复了在Edge浏览器中，使用“讲述人”的扫描模式阅读内容引起“讲述人”崩溃的问题。

修复了Edge浏览器阅读视图中Page Up键（向上翻页）和Page Down键（向下翻页）键失效的问题。

修复了使用Win+A快捷键关闭通知中心时，光标丢失的问题。

在之前的版本中，若你的语言列表未包含日语，将格式改为日语会导致新安装的应用无法出现在开始菜单。该问题现已修复。

修复了一些混合笔记本中MR性能下降的问题

修复了Windows MR无法读取程序内部收件箱、导致新增的全息图为空的问题

目前，该版本暂未存在已知问题。这或许是个好消息，意味着该版本可以成为慢速预览版的候选。不过，该版本不太可能作为RTM版放出，因为我们在该版本的右下角依然能看到“评估版本”的水印。该水印清除之时，或许就是我们见到RTM版之日。