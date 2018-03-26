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诺基亚N9制作全程曝光：精致做工不输当代

2018-3-26 9:18:57来源：IT之家作者：孤城/实习责编：孤城/实习评论：

IT之家3月26日消息  最近YouTube上曝光了2011年发布的诺基亚N9制作全过程，大厂做工细致严谨，精致程度不输当代。

诺基亚于2011年11月发布诺基亚N9。N9采用了一块3.9英寸电容触摸屏，分辨率为480x854，手机的显示效果在2011年可以算非常出色，在2011年的诺基亚众多手机中处于一流水平。 手机采用德州仪器OMAP3630 处理器，拥有1GB RAM以及16GB的机身存储空间，诺基亚N9采用了MeeGo1.2 Harmattan操作系统。2011年9月28日，继诺基亚宣布放弃Meego之后，英特尔正式宣布放弃Meego，诺基亚N9成为唯一一台Meego手机。

诺基亚N9是一款充满悲情色彩的手机，该机是诺基亚转战WP7系统之前的第一款也是最后一款MEEGO系统，有着非常漂亮的外形，极致超薄，性能表现不俗。 诺基亚N9屏幕方面是使用了一块3.9英寸AMOLED材质的电容屏幕，支持多点触控，并且显示效果也很让人满意。分辨率达到了480×854像素，从分辨率来讲，已经达到诺基亚当时全部机型中的最高水平。机身搭载的是全球首款MeeGo操作系统，这款系统是塞班、WP7、Android以及iOS之外的一款新系统，有一些类似塞班的图标加上Android与WP7的融合后的触控感。

IT之家小编认为虽然现在HMD重现了诺基亚品牌，并发布了多款新机，但是早已不是那熟悉的味道。最后，让我们在这段视频里慢慢回忆那些年诺基亚给我带来惊喜与感动吧。

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关键词：诺基亚N9HMD塞班

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