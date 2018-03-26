【IT之家评测室】微软Surface Book 2（15英寸）评测：谱写“终极本”进化论的新篇章

微软Surface Book 2，这个被用户称为“终极本”的笔记本，如今携带着Nvidia GTX 1060显卡来到了国内，而我们可以在这款笔记本上面看到性能怪兽在咆哮。同时还是要感谢Nvidia和Intel，随着工艺的进步，笔记本与台式机之间的性能差距日益减少，现在我们也可以在外享受清晰无比的3A游戏的极致画质。

随着国行版微软Surface Book 2（15英寸）正式发售，国内玩家也可以一尝GTX 1060显卡加持下的性能强大的微软Surface Book 2。而IT之家在拿到国行版Surface Book 2（13英寸）笔记本之后又拿到了Surface Book 2（15英寸），就让我们一起看下15英寸的Surface Book 2有什么独到的地方，尤其是搭载的GTX 1060显卡能否完全发挥作用。

IT之家这一次拿到的是Surface Book 2（15英寸）为顶配版，搭载的是八代酷睿i7处理器，16GB内存，1TB的SSD，以及Nvidia GTX 1060显卡。

一、外观及手感

对于15英寸的Surface Book 2，我们已经在之前的开箱图赏文章中做了简单的说明，当然大家也想看看和13英寸的Surface Book 2相比，15英寸的Surface Book 2在块头上有什么大的区别。好在IT之家现在同时拥有13英寸的Surface Book 2以及15英寸的Surface Book 2，就让我们一起来看看吧。

Surface Book 2（15英寸）继续使用了铝镁合金外壳，轻薄坚固，时尚美观，表面采用亚光磨砂处理，触感自然爽滑，但随身携带并不至于光滑脱手，整体风格体现出微软设计的生产力工业范儿，金属质感强烈。

微软Surface Book 2（15英寸）在铰链上使用了全新的陶瓷材料，目的是为了提升耐用性，不过外观没有太大的改变。

得益于15英寸屏幕带来的充裕体积，微软在Surface Book 2（15英寸）上豢养了GTX 1060显卡这头怪兽。为了应对性能怪物所散发的巨大热量，微软将Surface Book 2的底座进行增厚处理。另外还改善了屏幕的稳定性，大幅减少初代Surface Book所为人诟病的屏幕摇动的问题。

和13英寸的Surface Book 2相比，15英寸的Surface Book 2体积大了约20%，不过两者的体积并不悬殊。如果同时放置在桌面上，这两款笔记本更像是哥哥和弟弟，只是人高马大的是弟弟，而瘦小的是哥哥。

当然这两台笔记本放置在桌面上，颜值都相当不错，外出携带也能吸引更多人的目光。15英寸屏幕带来的是更高的可视面积，对于出差在外的图形工作者来说，工作起来更加得心应手。

Surface Book 2（15英寸）保持了微软已经以来的精致做工，同时改善了初代Surface Book的不少地方，可以说向着终极笔记本又近了一步。

二、屏幕

Surface Book 2（15英寸）搭载的是15英寸PixelSense触摸显示屏，3840*2160的分辨率，与Surface Book 13英寸不同的是，15英寸真正的达到了4K屏幕。Surface Book一直以来凭借出色的显示效果屹立于业界，那么Surface Book 2（15英寸）的屏幕素质如何？

IT之家使用Spyder 5 Elite来测试Surface Book 2（15英寸）所搭载的这块屏幕，包括色域以及色准这两个重要参数。

微软Surface Book 2（15英寸）所搭载的屏幕为96% sRGB，AdobeRGB为72%。在色准上，Surface Book 2（15英寸）的平均△E为2.34，最小△E为0.83，和Surface Book 2（13英寸）还是有较大的差距。当然两者之间也仅仅是完美与出色的差距。

Surface Book 2（15英寸）的屏幕出现了历代以来微软Surface Book屏幕的老毛病，青色偏色比较严重，如果图形工作者经常接触青色的话，建议对屏幕进行校准之后再进行设计。

三、性能：这头野兽，我控制不住

感谢Intel以及Nvidia研发出了能耗比极其出色的产品，现在就算是超极本也可以搭载性能强大的独立显卡以及规格出色的低压CPU。

IT之家这一次拿到的是顶配版的15英寸的Surface Book 2，搭载Intel Core i7-8650U处理器，四核八线程架构，最高睿频可达4.2GHz，另外搭载了16GB内存以及1TB的PCI-E SSD。

▲Surface Book 2搭载的i7-8650U

Surface Book 2中首次塞入了Nvidia 10系显卡，同时得益于15英寸Surface Book 2提供的充裕空间，GTX 1060被塞入了二合一笔记本中。对于二合一超极本来说，GTX 1060算是性能强大的怪兽，然而与GTX 1050相比，强大的GTX 1060显卡所需要的功率也更高，那么Surface Book 2（15英寸）能否满足GTX 1060显卡的性能需求呢？

搭载的Nvidia GTX 1060 6GB显卡

IT之家使用3DMark、CPU-Z和CrystalDiskMark来测试笔记本的理论性能，使用《守望先锋》以及《绝地求生》来测试笔记本的游戏性能。

经过我们的测试，Surface Book 2（15英寸）的3DMark FireStrike Extreme的图形分为4691分。比SurfaceBook 2（13英寸）所搭载的移动版GTX 1050显卡性能提升约2倍，不过受制于电源功耗，微软Surface Book 2（15英寸）搭载的GTX 1060比普通移动版GTX 1060显卡低5%的性能，大约为桌面版GTX 1060显卡的80%性能，与公版GTX 970不相上下。

▲CPU-Z

CPU这里就不容乐观了，经过对CPU频率的分析，Surface Book 2所搭载的Intel Core i7-8650U处理器在测试时候频率大幅变动，很明显Surface Book 2难以压制四核八线程的i7-8650U处理器所散发的热量，CPU频率达到阈值就会进行降频处理。

▲CrystalDiskMark测试

使用CrystalDiskMark进行测试，微软Surface Book 2（15英寸）笔记本所搭载的PCI-E SSD十分出色，读取速度2.5GB/S，写入速度1.09GB/S，当然这也和IT之家拿到的是1TB的旗舰SSD有一定的关系。

紧接着我们看下微软Surface Book 2（15英寸）在游戏中的表现。

《守望先锋》的优化相当出色，实际游戏中，GTX 1060在全特效下平均64.9帧，而中高特效则是99帧。远远超过GTX 1050

最后我们看下Surface Book 2（15英寸）在《绝地求生》上的表现。由于GTX 1060出色的性能表现，IT之家选择1080P分辨率下不同特效进行测试，结果显示全特效平均45帧，高特效55帧，还是能够流畅地“吃鸡”。不过需要指出的是，微软Surface Book 2（15英寸）在运行《绝地求生》的时候会有一段迟钝期，此时性能大幅下降，仅有30帧左右，过了3分钟后游戏帧率才会上来。IT之家认为这和系统的资源分配尤其是CPU的性能分配有关。

在桌面级显卡中，GTX 1060已经属于准发烧级显卡，而在严苛限制功耗和发热的二合一笔记本市场，GTX 1060更是属于食物链的顶端，经过我们的测试，Surface Book 2所搭载的GTX 1060能够很好地运行上述这两款游戏，同时性能比GTX 1050要强大得多。

在搭载GTX 1060显卡以及八代酷睿处理器后，散热仍然是Surface Book 2令人头疼的问题，在严酷的压力测试下，Intel八代处理器不得不作降频处理来应对本身的高烧，此外Surface Book功率并不高的电源也限制了GTX 1060显卡的发挥。好在Intel Core i7-8650U为四核八线程架构，底子决定了这颗处理器即使降频，CPU性能还是可以保证系统流畅地运行。

在Volta显卡与10nm Cannon Lake处理器尚未诞生的情况下，八代酷睿以及10系显卡显然是解决功耗与性能平衡问题的最优解。

五、续航：屏幕限制了表现

IT之家使用Surface Book 2（15英寸）播放国产电视剧来初步检测这款产品的实际续航表现，采用的是打开WIFI以及推荐电源模式进行设置。

经过IT之家的测试，在播放完80分钟的电视剧之后，微软Surface Book 2还剩余87%的电量。如果在该模式下不间断播放视频，那么Surface Book 2（15英寸）可以坚持10小时左右。考虑到微软提供的数据是在极端条件下的续航成绩，那么Surface Book 2的实际续航预计在12-13个小时，和Surface Book 2（13英寸）相比，Surface Book 2（15英寸）的续航能力略微有所不足，主要原因还是大屏幕导致续航成绩下降。

除了以上这些参数，相信消费者更加关心Surface Book 2（15英寸）能否提供GTX 1060显卡运行所需要的能量？IT之家也做了小小测试，通过观察功耗仪上的读数来计算Surface Book 2（15英寸）在不同场景下的功耗。

从实际测得的数据来看，微软Surface Book 2（15英寸）对于CPU和GPU的发挥做了一定程度的限制，不过这款笔记本的空载功耗仅8W，还是相当给力。在单CPU下，Surface Book 2（15英寸）功耗达到60W，单GPU功耗为88W，而双拷机下Surface Book 2（15英寸）的功耗为72W，说明在实际应用中，无论是CPU还是GPU都出现了降频的情况。

在Furmark的拷机中，微软Surface Book 2（15英寸）所搭载的GTX 1060核心频率仅为900MHz上下，低于其他产品的GTX 1060显卡，这也说明了为什么Surface Book 2（15英寸）的图形性能要比其他产品低。

由于可见，微软Surface Book 2所搭载的102W电源限制了CPU以及GPU的发挥，微软应该在下一代Surface Book中大幅增加电源的功率，同时放宽严苛的功耗墙，这样才能让Surface Book 2（15英寸）更能发挥实力。不过副作用便是Surface Book 2更加不容易携带，同时发热量也将增加。

六、总结：你的完美伴侣，但拥有的代价很大

毫无疑问，微软通过Surface Book 2再一次突破了自己的极限，初代Surface Book备受吐槽的性能问题在这一代中几乎被完美解决。Intel八代酷睿以及Nvidia Pascal加成下的Surface Book 2显得尤其出色。

纵观三代Surface Book，Surface Book家族在性能尤其是图形性能上的表现可谓是三级跳，从孱弱的Geforce 940MX到超极本目前的极限GTX 1060显卡（15英寸），微软在工业设计以及性能之间不断地寻求着平衡，而全新的Surface Book 2已经是当今科技下最为平衡的产品。

微软在Surface Book 2仍旧保持了鹤立鸡群的外观设计和接近于完美的屏幕。当性能不再是拖累这款二合一平板电脑的短板，Surface Book 2终于要发挥出自己真正的实力。

同时由于搭载了GTX 1060显卡，微软Surface Book 2（15英寸）的电源已然成为拖累系统的最大因素，102W的功率早已不能满足CPU和GPU两大耗电怪兽的胃口。微软应该在下一代Surface Book笔记本中推出更高功率的电源，不然就算Intel和Nvidia推出愈发高效的产品，功率上不去也是白搭。

和Surface Book 2（13英寸）的小家碧玉相比，Surface Book 2（15英寸）更像是雍容华贵的贵妇人，它拥有更强大的性能以及接近完美的屏幕，同时15英寸也让可视面积更加巨大。只是想要迎娶这位见多识广的贵妇需要更大的代价，19888元的起步价，旗舰版26488元的售价让这款笔记本注定不是普通消费者可以轻易承受的。当然如果你对于价格不敏感的话，那么Surface Book 2（15英寸）将会带给你无与伦比的体验。

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