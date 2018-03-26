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微软副总裁：Windows Defender是最受企业欢迎的杀毒软件

2018-3-26 17:01:04来源：IT之家作者：浮生/实习责编：浮生/实习评论：

IT之家3月26日消息 近日，微软集团副总裁、企业移动化和安全部门主管Brad Anderson在微软的云服务博客中谈到，微软Windows Defender杀毒软件在企业市场中增长迅猛，超过50%的大小企业使用这款软件来保护Windows 10电脑。

根据微软给出的数据，有18%的Windows 7和Windows 8设备在使用Windows Defender，而超过半数的Windows 10电脑选择使用这款内置的安全软件作为防护。

Brad将这一成绩归功于Windows Defender的不断改进上。在2015年的时候，Windows Defender在病毒感染防护上尚未十分完善（见下图）。如今该软件的防御力已大幅提升。

在杀毒软件的选择中，效率是重要但不是唯一的因素，因为在防护恶意软件的时候，每一家杀毒软件的表现基本平分秋色。就为何Windows Defender能主导Windows 10市场，Anderson总结了四个要点：强大的抗病毒能力、操作简单维护成本低、更灵活的IT产业使用体验和更好的用户体验。

最近Webroot的一份数据显示，目前只有32%的企业电脑在使用Windows 10系统，但这个数字还在持续上升中。伴随这一过程，Windows Defender也将不断抢占卡巴斯基等第三方杀毒软件的市场。

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关键词：Windows Defender杀毒软件Win10

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