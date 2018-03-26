比拼Intel：骁龙835 Windows 10 ARM笔记本完整测试跑分出炉！

IT之家3月26日消息 微软和高通此前启动了新的Windows 10 ARM平台，基于骁龙835之上打造了Always Connected PC设备。通过Windows 10 on ARM平台，微软内置了x86虚拟机，能够运行常规的Win32应用程序，还有微软商店中的UWP应用。

微软、高通联合一众OEM厂商发布了几款Windows 10 ARM笔记本设备，但目前还未正式上市开售，用户对于Windows 10 ARM平台非常好奇，主要是关注桌面程序的运行和操作系统环境，特别是应用兼容性和性能方面的表现。

笔记本网站Techspot测试了一台惠普Envy X2，其搭载高通骁龙835处理器，和其他Win10 ARM设备一样，支持模拟x86和原生ARM代码运算。

然而首先遇到的问题就是基准测试软件的兼容性。

在Windows 10 on ARM平台上，新平台的局限性意味着大部分的测试内容并不合适，比如某些只有64位的测试软件，因为Windows 10 on ARM现在只支持32位的x86应用程序运行。 PCMark 8可以运行工作，但创意性和工作模式下遭遇崩溃，花费了很长时间。PCMark 10可以启动运行，但不支持标准测试。Cinebench R15只有64位软件，直接不能运行。Premiere也只有64位，Blender有32位版本，但需要OpenGL 2.1，因此也不能工作。 MATLAB的32位软件不支持运行。综合来看，微软需要做的工作还很多。

首先是x86模拟器的运行性能，其跑分和一众Intel笔记本相比还有很大差距。

▲HEVC(x265)快速编码测试，数字越小代表越好

IT之家报道，从视频编码测试来看，骁龙835笔记本没有任何优势，其性能和(Atom-based 2016 Celeron) N3450相比还有一段距离，Windows on ARM模拟器在x264和x265渲染方面很弱，N3450也是在这方面表现不良的芯片之一。

该结果在其他测试跑分软件中也得到验证，比如使用PCMark 8，Intel Celeron N3450和骁龙835的ARM芯片得分相比，还快51%。三年前的Intel Core i5-5200U比之要快182%，目前的 i7-7Y75也要快160%。 目前来看，虽然骁龙835在手机等设备上性能很强，但在Windows平台和Intel相比，还是被Atom轻易击败。不过在一些基准测试中，骁龙835设备表现不错，比如在WinRAR和7-Zip压缩和解压缩文件中，骁龙835可以轻松击败N3450。

当涉及到原生代码运行时，骁龙835至少可以比肩Celeron N3450。

浏览器跑分当运行在微软Edge浏览器上时性能比肩赛扬，但使用谷歌Chrome浏览器时差距又开始显现，但也可以看出原生APP确实可以发挥更多性能，在Core i5-5200U处理器上，谷歌Chrome浏览器得分才会变高。

Techspot网站发现，骁龙835笔记本的续航时间长具备真正的优势，比他们测试过最好的Intel笔记本续航还多50%，而且在许多情况下续航会变得更长。

他们最后得出结论，在微软及合作伙伴推出的骁龙835笔记本（价格区间在600和1000美元之间）时，Windows 10 on ARM并没有提供足够的价值。他们还表示，入门版的Surface Pro（i3处理器）售价位599美元，原价是799美元，而这款惠普Envy x2 Win10 ARM平板售价是1000美元。价格相差悬殊，而Surface Pro（i3处理器）性能要好很多。