788元，Surface精准鼠标上架微软官方商城：最多同时连接3台电脑

IT之家3月26日消息 微软 Surface 精准鼠标国行版正式上市开售，目前已经登陆微软中国官方商城（点此进入购买），售价788元。

Surface 精准鼠标特点如下：

• 控制更精准，具有 3 个可自定义侧键

• 同时最多连接 3 台电脑，在不同设备间流畅切换

• 人体工学设计，弧线优美，使用舒适

• 支持 USB 和蓝牙两种连接方式

• Surface 精准鼠标是 Surface Book 2 和 Surface Studio 的好伴侣

IT之家报道，Surface精准鼠标支持平滑滚动，触力反馈滚动，具有3个可自定义侧键，并可同时连接3台电脑，使你沉浸在创作思路中，不被打断。采用高级材质，优美弧线，体贴的人体工学设计，并同时支持USB和蓝牙两种连接方式。

Surface精准鼠标有多种自定义功能，三个侧键，可以通过编程实现如调节DPI、执行复杂宏或保存文档等任务。Surface精准鼠标至多可以同时与3台电脑匹配，让您在跨设备工作时无缝切换。

Surface精准鼠标基于人体工程学原理设计，让重度日常使用者在工作中保持舒适。无论是鼠标侧面的铝制按钮还是滚轮，我们都精心选材，确保产品的耐用性和舒适性。

Surface精准鼠标可定义2-5个DPI级别，通过自定义键逐级增加或降低DPI，快速调节以满足使用中不同DPI需求。

Surface精准鼠标可调节指针移动速度，使鼠标在执行精确度较高的任务时（如设计，照片编辑等）可以快速切换为更缓慢的移动。

在PPT演示中，你可以一键切换到数字墨迹，使用墨迹为PPT添加批注。

Surface精准鼠标支持以下系统：

• Windows 10，Windows 8.1，Windows 7*（仅支持USB模式）

自定义及多设备功能不支持Windows 10 S。微软键盘鼠标中心不支持Windows 10 S。

• Macintosh Mac OS X v10.12+（仅支持USB模式，微软键盘鼠标中心不支持）

• Android 5.0+（仅支持蓝牙功能，微软键盘鼠标中心不支持）

注：自定义功能和智能切换（多台设备间切换）只能通过微软键盘鼠标中心使用。