499元，微软Xbox One吃鸡手柄明日首发上市（附实拍图集）

微软将于3月28日正式发售Xboxone吃鸡手柄，售价为499元，现在是玩家支付定金的最后机会，只要支付99元定金就可以第一时间拿到这款极具特色的手柄。

IT之家将会为大家展示微软Xbox One无线蓝牙游戏吃鸡手柄的实拍图。

微软Xbox One手柄吃鸡手柄包含一个原装手柄、两粒电池以及相应的说明书。

微软预售的Xbox One吃鸡手柄采用军绿色涂装，另外搭载黑银橘三色搭配，此外还在手柄两侧使用菱形橡胶来防滑，该Xbox One手柄支持蓝牙连接电脑。

也就是说只要你的电脑支持蓝牙连接就可以和该手柄相互连接，不需要额外的无线接收器。

微软Xbox One手柄支持七只手柄同时连接一台设备，吃鸡手柄还兼容Xbox同步充电套件以及聊天耳机与立体声耳机，另外通过Xbox主机上的Xbox Accessories就可以使用快捷自定义按钮。

考虑到吃鸡时的玩家的快节奏游玩，微软Xbox One吃鸡手柄采用了流线设计以及防滑握把，对战时候更加稳定。

考虑到吃鸡时的玩家的快节奏游玩，微软Xbox One吃鸡手柄采用了流线设计以及防滑握把，对战时候更加稳定。微软Xbox One吃鸡手柄采用的是菱形橡胶，更加富有手感，另外采用振动扳机键，确保玩家游玩的时候拥有较强的反馈感。

微软Xbox吃鸡手柄兼容3.5mm耳机接口，让玩家听声辨位更加方便，同时还支持各种第三方扩展设备，让用户在游玩“吃鸡”时更加得心应手。

微软Xbox吃鸡手柄上面内置了“菜单”以及“视图”按钮，可以快速调用设备，另外微软Xbox One吃鸡手柄还采用更加灵敏的操纵杆以及加强版方向键，能够更加准确地定位，让消费者提升“吃鸡”的概率。

微软Xbox One吃鸡手柄还支持个人设置的保存，可以将个人设置与手柄轻松切换，不用担心因为更换机器而丢失精心调教的数据与参数。

《绝地求生》(PUBG)是一款战术竞技类游戏。该游戏中，玩家需要在游戏地图上收集各种资源，并在不断缩小的安全区域内对抗其他玩家，让自己生存到最后。游戏《绝地求生》除获得G-STAR最高奖项总统奖以及其他五项大奖，还打破了7项吉尼斯纪录。

微软Xbox One无线蓝牙游戏手柄订购地址：点此前往