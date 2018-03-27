内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯 软件之家
Win10之家 WP之家
iPhone之家 iPad之家
安卓之家 数码之家
评测中心 智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页 >Win10之家>Win10快讯

外媒：Twitter PWA展示了Windows 10应用的未来

2018-3-27 21:08:56来源：IT之家作者：浮生/实习责编：浮生/实习评论：

IT之家3月27日消息 此前微软宣布Windows 10中的微软商店将全面支持渐进式应用（PWA）。PWA是轻量版的应用程序，是网页架构的离线版，同时还具备消息推送功能。目前已有多家公司将自己的应用转换为PWA应用。

几天前IT之家报道了Twitter将自己的Windows 10 UWP应用转换成了PWA应用。此次转换实际上是Twitter在Windows上的重启，因为该应用在其他移动平台不断增加新特性的时候，却鲜少为Windows平台发布更新。

多家外媒对这一改变持积极态度，认为PWA是Windows 10应用的未来。其中外媒The Verge认为，Twitter显然已经将Windows平台的重心转移到了PWA上。PWA版的Twitter看上去就像是把网页版的Twitter塞进了一个APP里，并丢掉了许多应用程序的特性。但如此一来Twitter也能更容易地将新内容推送到APP上。甚至还解决了Twitter UWP上存在的多年的字数限制问题。尽管该应用目前还是一个预览版本，甚至还不能通过Windows剪切板复制图片。但随着Windows 10创意者更新春季版的到来，许多问题都将自然而然地得到解决。

Twitter的转变只是一个开始。作为第一个从UWP应用转向PWA应用的大牌，Twitter势必引领其他流行应用投向这一阵营，把更多的PWA应用带到Windows用户的面前。

The Verge也表示，目前还存在的疑问是各家公司是否愿意将自己的UWP应用转换成PWA应用。不过微软将会在今年五月的开发者大会上展示PWA应用的详细计划，届时我们会看到一个更清晰的未来。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：TwitterPWAWin10

软媒旗下网站 IT之家| 辣品 - 超值导购，优惠券| IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）| 6655网址之家| Win10之家| Win8之家| Win7之家| Vista之家

软媒旗下软件： 魔方| 旗鱼浏览器（极速内核）| 软媒时间| 酷点桌面| 闪游浏览器（IE内核）| Win7优化大师| Win8优化大师| Win10优化大师| 软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图| Archiver| 刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C) RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司 版权所有 鲁ICP备11016544号-10