外媒：Twitter PWA展示了Windows 10应用的未来

IT之家3月27日消息 此前微软宣布Windows 10中的微软商店将全面支持渐进式应用（PWA）。PWA是轻量版的应用程序，是网页架构的离线版，同时还具备消息推送功能。目前已有多家公司将自己的应用转换为PWA应用。

几天前IT之家报道了Twitter将自己的Windows 10 UWP应用转换成了PWA应用。此次转换实际上是Twitter在Windows上的重启，因为该应用在其他移动平台不断增加新特性的时候，却鲜少为Windows平台发布更新。

多家外媒对这一改变持积极态度，认为PWA是Windows 10应用的未来。其中外媒The Verge认为，Twitter显然已经将Windows平台的重心转移到了PWA上。PWA版的Twitter看上去就像是把网页版的Twitter塞进了一个APP里，并丢掉了许多应用程序的特性。但如此一来Twitter也能更容易地将新内容推送到APP上。甚至还解决了Twitter UWP上存在的多年的字数限制问题。尽管该应用目前还是一个预览版本，甚至还不能通过Windows剪切板复制图片。但随着Windows 10创意者更新春季版的到来，许多问题都将自然而然地得到解决。

Twitter的转变只是一个开始。作为第一个从UWP应用转向PWA应用的大牌，Twitter势必引领其他流行应用投向这一阵营，把更多的PWA应用带到Windows用户的面前。

The Verge也表示，目前还存在的疑问是各家公司是否愿意将自己的UWP应用转换成PWA应用。不过微软将会在今年五月的开发者大会上展示PWA应用的详细计划，届时我们会看到一个更清晰的未来。