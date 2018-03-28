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微软HoloLens Windows 10 RS4预览版17123更新内容大全

2018-3-28 22:16:53来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家3月28日消息 今天微软面向HoloLens推送了Windows 10 RS4预览版更新，即具体是Windows Holographic 10.0.17123.1003，本次更新带来了几个消费者和开发者方面的升级。此前IT之家报道，Windows 10创意者更新春季版RTM锁定Build 17133版本，这也就是我们之前常说的Windows 10 RS4正式版。

IT之家整理的微软HoloLens Windows 10 RS4预览版更新内容如下：

面向终端用户的内容：

  • 当启动时自动放置2D和3D内容。

  • Fluid应用操作。

  • 2D应用程序的水平调整与回流。

  • 扩展的语音命令支持。

  • 升级了全息和照片应用。

  • 改进的混合现实捕捉。

  • 改进的音频沉浸式体验。

  • 文件资源管理器。

  • MTP（媒体传输协议）支持。

  • 在设置期间强制支持门户网络

面向开发者的内容：

  • 空间映射的改进。

  • 根据深度缓冲区自动选择聚焦点。

  • 全息影像再投影的模式。

  • 应用剪裁API。

面向商业用户的内容：

  • 在一台设备上使用多个AAD用户帐户。

  • 登录时更改Wi-Fi网络。

  • 统一注册。

  • 非MDM注册下的邮件同步。

面向IT Pro用户的内容：

  • 当商业套件功能启用时新的系统名称为：Windows Holographic for Business（Windows全息商业版）。

  • 可配置的设置（OOBE）。

  • Windows配置设计器（WCD）。

  • 批量AAD令牌支持。

  • 开发人员CSP。

  • 为Kiosk模式分配访问权限。

  • 设置（OOBE）诊断。

  • 本地帐户无限期密码终止。

  • MDM同步状态和详细信息。

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关键词：HoloLensWin10预览版Win10更新

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