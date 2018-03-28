微软HoloLens Windows 10 RS4预览版17123更新内容大全

IT之家3月28日消息 今天微软面向HoloLens推送了Windows 10 RS4预览版更新，即具体是Windows Holographic 10.0.17123.1003，本次更新带来了几个消费者和开发者方面的升级。此前IT之家报道，Windows 10创意者更新春季版RTM锁定Build 17133版本，这也就是我们之前常说的Windows 10 RS4正式版。
IT之家整理的微软HoloLens Windows 10 RS4预览版更新内容如下：
面向终端用户的内容：
当启动时自动放置2D和3D内容。
Fluid应用操作。
2D应用程序的水平调整与回流。
扩展的语音命令支持。
升级了全息和照片应用。
改进的混合现实捕捉。
改进的音频沉浸式体验。
文件资源管理器。
MTP（媒体传输协议）支持。
在设置期间强制支持门户网络
面向开发者的内容：
空间映射的改进。
根据深度缓冲区自动选择聚焦点。
全息影像再投影的模式。
应用剪裁API。
面向商业用户的内容：
在一台设备上使用多个AAD用户帐户。
登录时更改Wi-Fi网络。
统一注册。
非MDM注册下的邮件同步。
面向IT Pro用户的内容：
当商业套件功能启用时新的系统名称为：Windows Holographic for Business（Windows全息商业版）。
可配置的设置（OOBE）。
Windows配置设计器（WCD）。
批量AAD令牌支持。
开发人员CSP。
为Kiosk模式分配访问权限。
设置（OOBE）诊断。
本地帐户无限期密码终止。
MDM同步状态和详细信息。