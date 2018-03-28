Box云盘官方宣布停止支持Win10 UWP/WP8.1客户端

IT之家3月28日消息 云存储服务提供商Box官方近期宣布，已经停止了对Windows 8、Windows 10和Windows 10 Mobile应用程序的支持，这些应用将不再提供下载。
实际上，Box早在去年11月份就开始停止支持Windows客户端，只是并未公开宣布。现在Box官方在相关论坛表示：
自2018年3月1日起，Box将不再支持Box for Windows Phone、Box for Windows 8或者是Box for Windows 10。为了加强聚焦核心移动和桌面应用，摒弃了这三款Windows版Box客户端。
从2018年1月1日起，Box从微软商店中删除了这些应用，从3月1日，Box停止支持这三款客户端，用户将不能继续访问和使用Windows App客户端。不过Windows用户依然可以使用桌面版、网页版及其他平台客户端使用。
Box一直是Windows Phone的早期支持者，2013年推出了客户端应用程序，并于2015年发布适用于Windows 10和Windows 10 Mobile的UWP应用程序。但目前针对Windows端，Box放弃了商店应用的支持。