Box云盘官方宣布停止支持Win10 UWP/WP8.1客户端

IT之家3月28日消息 云存储服务提供商Box官方近期宣布,已经停止了对Windows 8、Windows 10和Windows 10 Mobile应用程序的支持,这些应用将不再提供下载。

实际上,Box早在去年11月份就开始停止支持Windows客户端,只是并未公开宣布。现在Box官方在相关论坛表示:

自2018年3月1日起,Box将不再支持Box for Windows Phone、Box for Windows 8或者是Box for Windows 10。为了加强聚焦核心移动和桌面应用,摒弃了这三款Windows版Box客户端。

从2018年1月1日起,Box从微软商店中删除了这些应用,从3月1日,Box停止支持这三款客户端,用户将不能继续访问和使用Windows App客户端。不过Windows用户依然可以使用桌面版、网页版及其他平台客户端使用。