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曝微软4月10日推送Windows 10创意者更新春季版正式版

2018-3-28 23:14:51来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家3月28日消息 按照微软Windows 10开发进度，Win10创意者更新春季版正式版将很快发布了，预计就是即将到来的4月份（3月份已经到末尾了）。外媒Windows Central称，Windows 10创意者更新春季版RTM（RTM是指Release To Manufacturing，发布给生产制造商）已经签署，具体候选版本是Win10 Build 17133。最新消息，曝Windows 10创意者更新春季版正式版将在4月10日开始推送，和之前Windows 10大版本一样，首先是小规模推送，然后再分批大规模推送。

IT之家报道，Windows 10 RS4预览版17133已经推送，据悉，如果测试没有什么灾难性问题，微软就将其定为Windows 10创意者更新春季版的开始版本，并将推送周期性补丁更新和安全更新，就像之前的Windows 10系统版本那样。

Windows 10创意者更新春季版增加了“时间轴”、Edge浏览器和Cortana语音助手、Windows Defender安全性增强更新等。

目前，Windows 10 RS4预览版的开发已经接近尾声，RS4通道将会慢慢注销，下一个Windows 10 RS5预览版已经开启测试，如果你不想再使用Win10预览版，那么可以停留在最新的Windows 10创意者更新春季版，也就是Win10 v1803版本上。

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关键词：Win10正式版Win10系统

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