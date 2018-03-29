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抢鲜！微软公布首批Build 2018开发者大会议程安排：Windows 10去哪了？

2018-3-29 18:12:15来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家3月29日消息 在2月份，微软公布了Build 2018开发者大会将在5月7日-9日于西雅图举办，主题是“Imagine Create Code”。现在微软在官方网站上公布了一些Build大会议程安排，有趣的是，目前并没有关于Windows 10的专题会议。

IT之家报道，微软Build 2018开发者大会议程包括Azure、Visual Studio、Microsoft 365等等，微软承诺有超过350场技术会议和交互式研讨会可供选择，但正如上面提到的，目前还没有关于Windows 10的专题会议出现。

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根据此前IT之家报道，今年的微软Build 2018在时间上和谷歌I/O大会撞车了，你可以点此链接注册Build 2018大会，其完整门票价格是2495美元。

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关键词：Build 2018Win10开发微软

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