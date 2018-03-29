智能音箱大乱斗，但人们未曾听说过Cortana音箱...

IT之家3月29日消息 去年微软和哈曼卡顿联合推出了一款智能音箱，就是Harman Kardon Invoke，不过其只在美国等少数地区上市，因为用上的人并不多。在智能音箱大乱斗的今天，Cortana智能音箱可能被人们遗忘了。

根据一份统计机构做的样本调查（涉及到美国随机选择的1097人）显示，美国地区中亚马逊智能音箱设备，包括Echo、Echo Dot、Echo Plus和Echo Spot占据了66%的市场份额，谷歌Home智能音箱占据30%的市场份额，位列第二位。

Cortana智能音箱并未被人们意识到存在，Invoke在去年10月份正式发布，售价高达230美元，在2018年2月份售价降到了108美元。但在这份调查中，Cortana智能音箱的市场份额显然没有达到1%。

对于微软来说，好消息是目前只有34%的美国人拥有智能音箱，这意味着智能音箱还有很大的增长空间，但对于新用户来说，他们大概率会继续选择亚马逊和谷歌的智能音箱产品。

Kantar调查发现，很多用户很喜欢他们的智能音箱设备，有50%的用户每天多次使用智能音箱，26%的用户每天至少使用一次，只有小部分人让音箱落灰。

在使用方面，主要用法是播放音乐、设置闹钟、询问天气和查询信息等。