微软中国详解纳德拉上任以来最大重组计划：分拆Windows，拥抱云

IT之家3月30日消息 IT之家早些时候报道，微软CEO纳德拉今天宣布公司迎来重大重组计划，建两个新部门，即“体验与设备”部门和“云计算与人工智能平台”部门。对此，微软中国发文详细介绍了此次重大重组的情况。

以下是微软中国MSDN全文：

摘要：微软周四宣布了CEO纳德拉2014年上任以来最大的公司重组计划，将Windows操作系统分拆后并入两个新成立的部门，Windows产品线负责人也即将离职。分析称，微软加速转型到云计算时代，纳德拉也重申了创新和“成长心态”企业文化的重要性。

老牌科技巨头微软周四宣布了CEO纳德拉（Satya Nadella）2014年上任以来最大的公司重组计划，将Windows操作系统分拆后并入两个新成立的部门，Windows产品线负责人也即将离职。

新成立的第一个部门是“体验与设备”事业组，将由Office办公软件业务负责人、执行副总裁拉杰什·贾哈（Rajesh Jha）领导，Windows操作系统的外壳程序将并入其中，Surface硬件系列也会包括在内。纳德拉表示，Windows将开发新的功能来用于新型设备和人工智能等新技术。

第二个部门是“云与AI”事业组，将由云计算和企业集团业务负责人、执行副总裁斯科特·格斯里（Scott Guthrie）领导，Windows的核心操作系统平台将并入其中，方便客户在这一平台上建构自己的硬件、应用和服务。全新的事业组将监管微软从Azure云平台到物联网的所有软件产品。

由于Windows操作系统随着个人电脑（PC）的销售下滑而重要性下降，这一系统也无法在智能手机移动端与谷歌安卓和苹果iOS操作系统相竞争，在Windows业务被拆分后，Office和Windows实际都交由贾哈接管，原Windows业务执行副总裁特里·梅尔森（Terry Myerson）将离职。

此外，一直负责Azure云计算业务的Jason Zander将被提升为执行副总裁，但尚无法进入核心决策层。Harry Shum将继续领导微软研究团队，但将与格斯里和Zander在云业务上更紧密合作，帮助将更多的人工智能技术添加入Azure平台。

Surface产品线的主管Panos Panay将成为首席产品官，监督硬件设备的设计与制造。HoloLens头显和Xbox Kinect传感器的创造者Alex Kipman将成为微软“AI感知与混合现实”部门负责人。

英国《金融时报》评价称，本次重组既改变了不少工程师领导者的权责，也巩固了贾哈和格斯里在公司核心决策层的地位，特别是格斯里的权力更为放大，也体现了微软对云业务的加倍重视。通过拆分Windows操作系统业务，纳德拉将领导微软加速转型到云计算时代。

曾率领微软推出名震一时的Windows 95电脑操作系统，随后创立风投基金的Brad Silverberg表示，要承认Windows的重要性减弱需要勇气。Windows在1990年代的风头曾大到令美国司法部威胁要分拆微软，认为其滥用在PC操作系统的市场主导地位来压制竞争对手。

曾执掌微软十三载的前任CEO鲍尔默在2013年末、即将卸任前接受采访称，研发Windows Vista可能是任内最大的错误，整个研发团队不得不致力于修补Vista的缺陷，没有余力发展有潜力的产品。这令微软错失了智能手机和平板电脑的巨大机遇，市值也在此13年间缩水一半。

《华尔街日报》援引券商Stifel分析师Brad Reback称，微软愿意将焦点从Windows转移走，既证明了市场从个人电脑向移动设备和云端的永久转移趋势，也显示了CEO纳德拉不是一个被光辉历史束缚住手脚的人。

在他接任的四年间，微软成为全球云计算行业的领军企业，Azure是排名仅次于亚马逊的第二大云基建平台，搭建在云端的Office 365个人办公软件和Dynamics商业软件服务也在快速成长。

华尔街见闻曾报到，去年四季度Azure、Windows Server和SQL Server等智能云业务营收增长15%，至78亿美元。备受关注的Azure当季收入70.8亿美元，猛增98%。包括Office、Dynamics和LinkedIn在内的生产力和业务流程部门营收增长25%，至89.5亿美元。Windows收入仅涨2%。

微软CEO纳德拉在周四重组致员工信中表示，整合终端体验的“One Microsoft”（同一个微软）将成为新发展口号。需要拥有对客户未满足和未阐明需求的深度认知，才能加速创新来升级服务。他也表示，不能让内部组织的界限为创新挡路，因此一个“有成长心态”的企业文化至关重要。

宣布重组消息后，微软股价周四止跌反弹，盘中最高涨近3%，最终收涨2.1%，至91.27美元的近一周新高。在Facebook、特斯拉、谷歌和苹果今年都累跌时，作为“FAAMNG”全明星组合一员的微软实现累涨约6.7%。