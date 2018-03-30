Windows 10 RS5快速预览版17634更新内容大全

IT之家3月22日消息 今天，微软为Windows 10 RS5快速通道用户推送了新的Windows 10预览版，版本号为17634。该版本主要包含了对日历和微软小娜应用的一些更新、以及一些常规的性能提升以及bug修复等。

该版本更新的内容有：

在日历应用增加了搜索功能。你可以搜索过去和未来的事项中包含的事件名、地点、人物等。符合你搜索条件的事件将会被加亮显示，不符合的将会加灰变暗，让你很快就可以分辨出来。

该功能支持Outlook、Hotmail、Live和Office 365账号等，但尚未支持Exchange服务、Gmail、雅虎邮箱和IMAP日历。

微软小娜的“Show Me”（意为“向我展示”）现已支持语音询问。微软小娜的“Show Me”功能获得了一些更新。现在你可以通过语音询问小娜“向我展示怎么更换背景”等问题，之后小娜的搜索框里会显示一个“开始吧”的按钮，点击该按钮之后即可开启向导体验。该功能现在支持的语言为英语（美国、英国）和德语，支持的设定向导有15种。当然大部分Windows Insider用户可能不需要这些指示，你可以把这个功能高速不熟悉那些操作的亲人朋友们。

该版本修复的问题有：

修复了在Edge浏览器中打开了新标签页后，立即在地址栏输入内容时出现文字顺序异常的问题。

修复了没有事先打开Edge浏览器的情况下，PDF和HTML文件无法显示内容的问题。

修复了在Edge浏览器里打开PDF文件且缩放比小于100%的时候，刷新页面导致页面缩小的问题。

修复了关闭某些Edge浏览器扩展时，浏览器崩溃的问题。

修复了在Visual Studio中打开项目时，任务管理器的进程不显示程序名称的问题。

修复了在过去的版本中，UAC对话框可能显示不正常的问题。

修复了最近的版本中，已启用Bitlocker的设备意外重启到Bitlocker Recovery的问题。

修复了输入了表情面板意外关闭的问题。

修复了通过Win+A快捷键关闭Window通知中心时，指针丢失的问题。

该版本的已知问题有：