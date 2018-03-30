不止于单调数字：微软Excel表格将获多种数据类型支持

IT之家3月30日消息 微软的Office团队每月都会向这个生产力工具推送进行升级和维护性质的更新。大多数情况下这些更新都是内在的，不过这一次，微软增加了一些直接提高生产力功能。

这些更新的其中一项是在Excel表格中新增了基于云连接的数据类型支持。比如，你可以输入与股票和地理相关的数据，然后从微软的Microsoft Knowledge Graph（微软知识图谱）里获取修订过的图表和详细的现实数据结构，对Excel表格进行升级。下图以“股票”为例进行演示。

除了这一功能，本月Office的更新还包括以下内容：

智能的、个性化的搜索：支持通过搜索发现人物、信息和包含你所在组织的所有专业信息（需订阅Office 365）。现在起，无论你从何处开始在Office.com的SharePoint进行搜索，你都可以得到微软图谱提供的一致的个性化结果。

SharePoint集合站点：本月起将开放SharePoint集合站点。你可以在此获得集合的新闻、活动、搜索和涵盖整个SharePoint团队和社区的导航。

Office 365政府版（美国）：在华盛顿特区的政府技术峰会上，Office团队宣布了微软365美国政府版本，可以帮助全美的政府人员向政务电子化和办公现代化转型。

微软的Office团队还在法国建成了一座本地数据中心，以扩展其整体的云基本架构。此外，他们还宣布将在瑞士、德国和阿联酋等地建立同样的中心，已体统更多地云服务功能。