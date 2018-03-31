微软为Windows 10周年更新版1607推送积累性更新14393.2156

IT之家3月31日消息 北京时间今日，微软为Windows 10周年更新版（版本号1607）用户推送了积累性更新，内部版本号为14393.2156，补丁编号为KB4096309。此次更新距离上次积累性更新发布仅过去了8天（版本号14393.2155，补丁编号KB4088889）。
该版主要修复了以下问题：
修复了在特定的环境和配置下，安装了KB4088889 (2018年3月22日) or KB4088787 （2018年3月13日）的设备会因为连接问题出现操作迟缓或环境内容丢失的故障。
IT之家3月31日消息 北京时间今日，微软为Windows 10周年更新版（版本号1607）用户推送了积累性更新，内部版本号为14393.2156，补丁编号为KB4096309。此次更新距离上次积累性更新发布仅过去了8天（版本号14393.2155，补丁编号KB4088889）。
该版主要修复了以下问题：
修复了在特定的环境和配置下，安装了KB4088889 (2018年3月22日) or KB4088787 （2018年3月13日）的设备会因为连接问题出现操作迟缓或环境内容丢失的故障。
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