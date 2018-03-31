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IT之家Win10 UWP版6.0发布！美简，极速，流畅设计！

2018-3-31 10:54:05来源：IT之家作者：刺客责编：刺客评论：

IT之家Win10 UWP版6.0发布！

UWP版一直压着版本号步伐进度，来等待安卓版和iOS版共同进入6.0时代，今天，终于，全线一统版本号，6.0降临！

IT之家iOS版6.0IT之家安卓版6.0业已发布，现在发布Win10 UWP版，接下来还有安卓版本和特别版，特别版大家也都知道了，IT之家微信小程序。

该说的前几篇文章都说了，来吧，流畅设计、毛玻璃透明的UWP版本，欢迎体验——

IT之家Win10 UWP版6.0改进亮点：

  • 新增：界面 - 全新「Fluent Design流畅设计」界面，将陆续加入其他元素，设置里可开关（系统版本需>=16299）

  • 新增：功能 - 全新「消息盒子」，支持收取IT之家系统平台消息（奖励等通知）

  • 新增：功能 - 全新「签到系统」，支持补签连续签到获得更大的金币和福包福利

  • 新增：功能 - 全新「定向推送」机制，这点是为了关键词订阅等功能实现，或者称为个性化推送

  • 新增：功能 - 全新「黑名单系统」，互动防扰状态瞬间开启

  • 新增：界面 - 全新「美感缩略图」，现在，每篇文章的缩略图，都比以前要精美、中正

  • 新增：功能 - 全新「评论收藏」，诸君美评欣然笑纳

  • 新增：功能 - 全新「热搜词」，资讯、辣品的搜索界面加入热搜词列表

  • 新增：功能 - 评论页热评区底部支持查看文章全部热评

  • 新增：功能 - 所有评论/帖子列表均支持展开

  • 新增：功能 - 评论/帖子小尾巴支持点击搜索

  • 新增：界面 - 微信小程序、Xbox、汽车、顺丰巴枪、安卓电视/手表、黑莓BBOS、HoloLens等小尾巴图标

  • 新增：界面 - 新闻列表支持拖动右边框调整大小

  • 新增：界面 - 评论/帖子区分显示蓝、橙、红M

  • 新增：界面 - 支持丶反对添加动画效果

  • 新增：界面 - 文章、圈子、辣品等页面添加显示二维码功能，各客户端扫描可直接进入当前页

  • 改进：功能 - 评论区回复xx可点击用户名跳转资料页

  • 改进：功能 - 点击APP顶栏秒速返回当前列表顶部

  • 改进：界面 - 流量计费的网络可以设置是否显示图片

  • 改进：界面 - Xbox客户端适配，去除大边框，控制缩放

  • 改进：界面 - 页面任务栏统一放在底部，各处操作习惯达成一致

期盼五星：

全新版本绝对用心，给五星评论来鼓励支持吧！

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一、IT之家简介：

IT之家（www.ithome.com），快速、深度和丰富的IT业界资讯、科技数码产品报道评测，全平台（安卓/iOS/Win10/微信小程序/WP/macOS/Chrome）覆盖PC、手机移动客户端——爱科技，爱这里。

二、IT之家Win10 UWP通用版截图

桌面版——

▲ 全面流畅设计，毛玻璃特效强力吸睛

▲ 首页和圈子、辣品等界面全面重新美化设计

▲ 新跟帖页面

▲ 个人中心，左侧设置导航全面毛玻璃透明

▲ 新签到页面，新签到机制，更支持补签

手机版：

▲ 首页列表更美，每个缩略图都精心调配

▲ 内置辣品首页

▲ 火爆的IT圈

▲签到支持补签了，连续签到还有大礼包

▲“我”界面

三、IT之家APP客户端下载

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也可单独下载：

WP7.x/8.x | iPhone/iPad版 | Win10/Win8版 | 安卓版

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