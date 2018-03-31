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微软发布Windows 10 SDK预览版Build 17125下载

2018-3-31 15:49:55来源：IT之家作者：浮生/实习责编：浮生/实习评论：

IT之家3月31日消息 今日微软发布了一个新的Windows 10预览版的SDK，与Windows 10 Insider Preview（Build 17125或更高版本）结合使用。该预览版本包含了常规的bug修复和API surface area的更改（开发中），并没有什么新功能加入。

Windows 10 SDK预览版Build 17125仅能和Visual Studio 2017协同工作，并与旧版Windows 10 SDK兼容。

要下载最新版的Windows 10 SDK预览版，请点击这里。要反馈使用问题，请点这里

以下是该版本的注意事项：

C++/WinRT现已可用：C++/WinRT头文件和cppwinrt编译器（cppwinrt.exe）现已包含在Windows SDK中。如果您需要使用第三方WinRT组件，或者需要使用C++/WinRT编写您自己的WinRT组件，则编译器会派上用场。安装Windows Insider Preview SDK后最简单的方法是启动Visual Studio Developer命令提示符并在该环境下运行编译器。该支持目前是实验性的，可能会发生变化。请继续关注，因为我们将在下周发布更多关于如何使用编译器的详细说明。ModernCPP博客中有CppWinRT编译器的详细介绍。有任何问题请在github页面向我们提供反馈。

以下是该版本的重大更新：

  • 新的MIDL关键字：几个新关键字被添加到midlrt工具中，若在IDL文件中遇到这些新关键字，可能会发生崩溃。

  • 新的关键字是：event、set、get、partial、unsealed、overridable、protected、importwinmd。

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关键词：Win10SDK下载

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