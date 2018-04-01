微软17年老兵：机构重组，Windows核心业务地位终结

IT之家4月1日消息 微软本周宣布了重大重组，拆分了Windows和设备部门，新成立了“体验与设备”和“云计算与人工智能平台”部门。事情的真相往往是来自前雇员，而不是现任员工，Tim Snead是一名在微软工作过17年的老员工，现在就职于谷歌，听听他怎么说吧。

和许多人一样，当听说微软重组Windows部门后感到非常震惊，而Windows和设备部门主管Terry Myerson的离职也意味着，“Windows将不再是微软的核心业务”。

IT之家报道，他表示，作为一名17年的资深员工，看到Windows业务不再成为微软的核心业务，是令人难以置信的。在微软公司的大部分历史上，Windows是绝对的核心业务。不仅仅是作为最大的收入贡献者，更重要的是会影响到每项战略决策的施行。

现在，随着微软的重组计划，Windows已经“四处飘散”。

他还指出，

Joe Belfiore继续留在Windows体验部门，和旧的core OS部门（内核团队）被归属在Azure下，HoloLens MR设备也在Azure之下，被视为云业务的核心，无法想象。 Cortana被纳德拉在电子邮件中提及，并非是具体的产品和平台，而是AI认知团队和Windows体验小组负责。这和亚马逊对待Alexa的方法截然不同。 合作伙伴关系也不再属于Windows部门，这是另一大转变，有趣的是纳德拉在邮件中提及焦点是硬件社区，而没有提及Windows成功建立的ISVs软件体系。 对于客户端开发人员，UWP的相关性更成问题。随着Win10商店越来越关注非应用程序产品，比如书籍、视频、音乐、硬件等，现在属于Azure移动策略下，可以料想到下一步的巨大的震动。XAML标准，被视为将各种不兼容的语言和UI技术（Xamarin、WPF和UWP）统一起来的策略，显然已经成为政治的牺牲品。制定的目标也已经淡化。

Tim Snead认为，变化是生活的一部分，无论好坏，在纳德拉的领导下，微软的变化肯定是积极的，特别是对于股东来说。但是，曾经是混合型微型计算机+软件形态的微软，现在更适合被称作“专注于后端云服务，而Windows不再是核心业务”的公司。